Кожен четвертий українець може отримати психічні розлади через війну – ВООЗ

Війна та її наслідки призвели до збільшення вживання заборонених психоактивних речовин

У чверті населення України є ризик розвитку тяжких психічних станів на тлі боротьби країни з російським вторгненням, яке триває вже майже рік. Про це заявив спеціальний радник Європейського регіонального бюро Всесвітньої організації охорони здоровʼя (ВООЗ) Мішель Казачкін, передає Reuters.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Лікар зазначив, що війна в Україні не лише призвела до браку медичних засобів і персоналу, але й створила серйозну загрозу психічному здоров’ю.

Як праклад, Казачкін навів своє нещодавнє перебування у Дніпрі. Він сказав, що бачив десятки військовослужбовців, госпіталізованих із «гострою тривогою, депресією та психічними розладами».

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Психічне здоров’я стає основною проблемою охорони здоров’я в Україні. Війна та її наслідки призвели до збільшення вживання дозволених і заборонених психоактивних речовин», – додав він.

Нагадаємо, багатьом українцям важко подолати тривожність під час війни, але існують методи, що можуть полегшити цей стан. Психолог Юлія Ворман дала деякі поради, які допоможуть подолати тривогу та заспокоїтися.

Також українці пройшли всі стадії прийняття реальності, яка відбулася у лютому. Але реальність постійно змінюється. Тому наразі серед суспільства закріплюється, фіксується, трансформується невротизація.