Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Окупанти облаштували свій шпиталь у психлікарні на Херсонщині

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Окупанти облаштували свій шпиталь у психлікарні на Херсонщині
Російські окупанти зазнають значних втрат в Україні
фото ілюстративне

Рашисти забирають цивільні лікарні під свої потреби

Російські окупанти продовжують зазнавати втрат і продовжують облаштовувати військові шпиталі у лікарнях на захоплених територіях України. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

Так, для реабілітації поранених та прикриваючись цивільними, противник облаштував черговий військовий шпиталь у Херсонській області.

«На першому поверсі Каїрського психоневрологічного будинку-інтернату розмістили військовослужбовців збройних сил РФ, а цивільних пацієнтів перевели на інші поверхи. Медичне обладнання окупанти вилучили та перевезли з районної лікарні населеного пункту Велика Лепетиха», - повідомив Генштаб ЗСУ.

Раніше повідомлялося, що ворог почав використовувати додаткові цивільні медичні установи для розміщення поранених російських загарбників. Зокрема, у місті Луганськ на території пологового будинку міської лікарні № 3 та пологового будинку обласної лікарні окупанти розгорнули «польовий шпиталь», де лікують російських військовослужбовців. У зв’язку з використанням противником двох пологових будинків для лікування поранених росіян в місті можливо прийняти пологи лише в Луганському обласному перинатальному центрі, де катастрофічно не вистачає місць та створюються ризики і несприятливі умови для пологів. 

Нагадаємо, триває 349-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник продовжує проводити перегрупування на окремих напрямках. Основні зусилля зосереджує на веденні наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках.

Теги: окупанти росія війна лікарня Херсонщина втрати

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Сили оборони відбили ворожі атаки в районах десяти населених пунктів
Окупанти проводять перегрупування на окремих напрямках – Генштаб
Сьогодні, 07:07
У Вовчанську горіла поліклініка
Окупанти обстріляли Вовчанськ: горить поліклініка
Вчора, 23:45
Розвідка назвала три напрямки можливого наступу окупантів
Розвідка назвала три напрямки можливого наступу окупантів
Вчора, 12:40

Події в Україні

Землетрус у Туреччині забрав тисячі життів, на Харківщині через обстріли горіла поліклініка: головне за ніч
Землетрус у Туреччині забрав тисячі життів, на Харківщині через обстріли горіла поліклініка: головне за ніч
В Україні – загальнонаціональна хвилина мовчання
В Україні – загальнонаціональна хвилина мовчання
Окупанти облаштували свій шпиталь у психлікарні на Херсонщині
Окупанти облаштували свій шпиталь у психлікарні на Херсонщині
ЗСУ знищили російського генерала-десантника
ЗСУ знищили російського генерала-десантника
Росія поспішає з початком вирішального наступу – ISW
Росія поспішає з початком вирішального наступу – ISW
Чиновникам заборонили літати на гелікоптерах до кінця розслідування трагедії в Броварах – Клименко
Чиновникам заборонили літати на гелікоптерах до кінця розслідування трагедії в Броварах – Клименко

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
50K
День народження першої леді: найкращі образи Зеленської (фото)
27K
У сусідніх із Україною країнах також стався землетрус
22K
День народження першої леді: цікаві факти з життя Зеленської (фото)
18K
У Туреччині сталися ще два потужних землетруси (відео)
16K
В Україні – загальнонаціональна хвилина мовчання
14K
Мер Філатов розпорядився своєю винагородою за викриття рекордного хабара

Новини

Окупанти проводять перегрупування на окремих напрямках – Генштаб
Сьогодні, 07:07
Відвів літак від житлових будинків: історія загиблого пілота-аса
Сьогодні, 01:00
ПЦУ розгляне календарну реформу в травні
Вчора, 21:33
В обхід санкцій: як друзі Путіна продовжують отримувати мільйони
Вчора, 21:25
«Зливав» росіянам дані про наступальні операції ЗСУ: СБУ затримала злочинця
Вчора, 16:21
Путін відправив Лаврова у турне. Перша зупинка – Ірак
Вчора, 16:04

Прес-релізи

34% киян у грудні не передали показання: Як це впливає на коректність розрахунків за спожиту електроенергію?
34% киян у грудні не передали показання: Як це впливає на коректність розрахунків за спожиту електроенергію?
2 лютого, 12:12
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту