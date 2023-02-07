Окупанти облаштували свій шпиталь у психлікарні на Херсонщині

Рашисти забирають цивільні лікарні під свої потреби

Російські окупанти продовжують зазнавати втрат і продовжують облаштовувати військові шпиталі у лікарнях на захоплених територіях України. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

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Так, для реабілітації поранених та прикриваючись цивільними, противник облаштував черговий військовий шпиталь у Херсонській області.

«На першому поверсі Каїрського психоневрологічного будинку-інтернату розмістили військовослужбовців збройних сил РФ, а цивільних пацієнтів перевели на інші поверхи. Медичне обладнання окупанти вилучили та перевезли з районної лікарні населеного пункту Велика Лепетиха», - повідомив Генштаб ЗСУ.

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Раніше повідомлялося, що ворог почав використовувати додаткові цивільні медичні установи для розміщення поранених російських загарбників. Зокрема, у місті Луганськ на території пологового будинку міської лікарні № 3 та пологового будинку обласної лікарні окупанти розгорнули «польовий шпиталь», де лікують російських військовослужбовців. У зв’язку з використанням противником двох пологових будинків для лікування поранених росіян в місті можливо прийняти пологи лише в Луганському обласному перинатальному центрі, де катастрофічно не вистачає місць та створюються ризики і несприятливі умови для пологів.

Нагадаємо, триває 349-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник продовжує проводити перегрупування на окремих напрямках. Основні зусилля зосереджує на веденні наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках.