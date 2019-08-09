У Харкові на хабарі затримали службовця Держгеокадастру



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Фото: Нацполіція

Правоохоронці затримали службовця на парковці біля супермаркету

Харкові чиновник геокадастру вимагав 20 тисяч гривень від директора фермерського господарства за невтручання у господарську діяльність. Про це повідомили у відділі комунікації обласної поліції.

«Оперативники Управління захисту економіки в Харківській області Національної поліції України викрили службову особу обласного управління Держгеокадастру у хабарництві. На підставі зібраних матеріалів співробітники слідчого управління ГУНП в Харківській області відкрили кримінальне провадження за ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України», - йдеться в повідомленні.

Під час слідства поліцейські задокументували факт вимагання провідним спеціалістом відділу контролю за використанням та охороною земель у чотирьох обласних районах Держгеокадастру неправомірної вигоди – 20 тисяч гривень за невтручання у господарську діяльність фермера.

9 серпня правоохоронці затримали службовця на парковці біля супермаркету. Останній отримав від директора фермерського господарства 20 тисяч гривень хабара. В ході огляду місця події були вилучені кошти та особисті речі правопорушника.

На даний момент держслужбовець затриманий, вирішується питання щодо повідомлення йому про підозру та обрання запобіжного заходу. Слідчі дії тривають.