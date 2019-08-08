  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    На Рівненщині керівник райвідділу Нацполіції погорів на хабарі

    • Розсилка
    <p>Правоохоронці затримали поліцейського під час отримання 39 тисяч гривень хабара</p> - На Рівненщині керівник райвідділу Нацполіції погорів на хабарі

    Правоохоронці затримали поліцейського під час отримання 39 тисяч гривень хабара

    Фото: СБУ

    Заступник начальника відділу превенції вимагав у мешканця міста Вараш неправомірну вигоду

    На Рівненщині співробітники Служби безпеки України викрили на хабарі керівника одного з районних відділів Нацполіції.

    Про це 8 серпня повідомляє пресцентр СБУ.

    Оперативники встановили, що заступник начальника відділу превенції вимагав у мешканця міста Вараш неправомірну вигоду, безпідставно погрожуючи притягненням до кримінальної відповідальності за адміністративне порушення.

    Правоохоронці затримали поліцейського відповідно до ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України у Вараші неподалік відділу Служби безпеки під час отримання 39 тисяч гривень хабара.

    У межах відкритого кримінального провадження за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України вирішується питання щодо оголошення затриманому про підозру та обрання міри запобіжного заходу.

    «Тривають слідчі дії для з’ясування всіх обставин провадження і притягнення до відповідальності інших посадовців, можливо причетних до протиправної діяльності, зокрема, серед працівників місцевої прокуратури», - додали в СБУ.

    Нагадаємо, у Києві поліцейські затримали двох топ-чиновників під час одержання $1,5 млн хабара.

    Читайте також
    Національна поліція України СБУ кримінал корупція в Україні хабар Рівненщина
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ