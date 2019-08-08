На Рівненщині керівник райвідділу Нацполіції погорів на хабарі



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Правоохоронці затримали поліцейського під час отримання 39 тисяч гривень хабара Фото: СБУ

Заступник начальника відділу превенції вимагав у мешканця міста Вараш неправомірну вигоду

На Рівненщині співробітники Служби безпеки України викрили на хабарі керівника одного з районних відділів Нацполіції.

Про це 8 серпня повідомляє пресцентр СБУ.

Оперативники встановили, що заступник начальника відділу превенції вимагав у мешканця міста Вараш неправомірну вигоду, безпідставно погрожуючи притягненням до кримінальної відповідальності за адміністративне порушення.

Правоохоронці затримали поліцейського відповідно до ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України у Вараші неподалік відділу Служби безпеки під час отримання 39 тисяч гривень хабара.

У межах відкритого кримінального провадження за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України вирішується питання щодо оголошення затриманому про підозру та обрання міри запобіжного заходу.

«Тривають слідчі дії для з’ясування всіх обставин провадження і притягнення до відповідальності інших посадовців, можливо причетних до протиправної діяльності, зокрема, серед працівників місцевої прокуратури», - додали в СБУ.

Нагадаємо, у Києві поліцейські затримали двох топ-чиновників під час одержання $1,5 млн хабара.