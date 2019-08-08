В Одесі СБУ викрила на хабарях менеджера банку
Правоохоронці затримали співробітника банку на робочому місці після одержання частини хабаря
Співробітник фінустанови вимагав гроші від боржників за списання кредиторської заборгованості
Співробітники Служби безпеки України викрили на систематичних хабарях менеджера відділу повернення проблемної заборгованості Одеської філії одного з державних банків.
Про це 8 серпня повідомляє Управління Служби безпеки України в Одеській області.
Оперативники встановили, що співробітник фінустанови вимагав гроші від боржників за списання кредиторської заборгованості. «Вигода» зловмисника становила 50% від розміру позики.
Співробітники СБУ задокументували факт вимагання менеджером хабаря у розмірі майже 45 тисяч гривень. Правоохоронці затримали співробітника банку на робочому місці після одержання частини хабаря – понад 34 тисяч гривень.
«Під час слідчо-оперативних заходів співробітники СБУ виявили готівку та чорнові записи, що підтверджують отримання менеджером понад 200 тисяч гривень «відступних». Наразі вирішується питання щодо оголошення фігуранту справи про підозру в скоєнні злочину за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України», - говориться у повідомленні.
Тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин справи і притягнення до відповідальності інших працівників банку, можливо причетних до протиправної діяльності.
Нагадаємо, на Львівщині правоохоронці викрили голову сільради, який за сприяння в отриманні земельної ділянки вимагав 5 000 доларів.