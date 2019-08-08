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    В Одесі СБУ викрила на хабарях менеджера банку

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    <p>Правоохоронці затримали співробітника банку на робочому місці після одержання частини хабаря</p> - В Одесі СБУ викрила на хабарях менеджера банку

    Правоохоронці затримали співробітника банку на робочому місці після одержання частини хабаря

    Фото: Управління Служби безпеки України в Одеській області

    Співробітник фінустанови вимагав гроші від боржників за списання кредиторської заборгованості

    Співробітники Служби безпеки України викрили на систематичних хабарях менеджера відділу повернення проблемної заборгованості Одеської філії одного з державних банків.

    Про це 8 серпня повідомляє Управління Служби безпеки України в Одеській області.

    Оперативники встановили, що співробітник фінустанови вимагав гроші від боржників за списання кредиторської заборгованості. «Вигода» зловмисника становила 50% від розміру позики.

    Співробітники СБУ задокументували факт вимагання менеджером хабаря у розмірі майже 45 тисяч гривень. Правоохоронці затримали співробітника банку на робочому місці після одержання частини хабаря – понад 34 тисяч гривень.

    «Під час слідчо-оперативних заходів співробітники СБУ виявили готівку та чорнові записи, що підтверджують отримання менеджером понад 200 тисяч гривень «відступних». Наразі вирішується питання щодо оголошення фігуранту справи про підозру в скоєнні злочину за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України», - говориться у повідомленні.

    Тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин справи і притягнення до відповідальності інших працівників банку, можливо причетних до протиправної діяльності.

    Нагадаємо, на Львівщині правоохоронці викрили голову сільради, який за сприяння в отриманні земельної ділянки вимагав 5 000 доларів.  

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