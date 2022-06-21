У Херсоні рибінспектор дозволив окупантам розкрадати морські ресурси

Оголошено підозру головному інспектору Державного агентства меліорації та рибного господарства України у Миколаївській області

Під час окупації Херсона інспектор місцевого рибоохоронного патруля пішов служити окупантам

Працівники Державного бюро розслідувань заочно повідомили про підозру головному інспектору Державного агентства меліорації та рибного господарства України у Миколаївській області, який перейшов на бік ворога. Про це повідомляє пресслужба ДБР.

Під час окупації Херсона інспектор місцевого рибоохоронного патруля добровільно пішов на «службу» окупаційній владі. Зрадник отримав «підвищення» та очолив незаконно створений у Херсоні «відділ охорони навколишнього середовища та водних біоресурсів» адміністрації РФ. Зараз чоловік займається добором кадрів для новоствореного «органу» та агітує інших зрадити Україну.

При цьому колаборант допомагає окупантам користуватись водним транспортом Херсонського природоохоронного патруля та видає дозволи на рибний промисел.

Інспектору повідомлено про підозру у добровільному зайнятті посади, пов’язаної з виконанням організаційно-розпорядчих або адміністративно-господарських функцій, у незаконних органах влади, створених на тимчасово окупованій території, у тому числі в окупаційній адміністрації держави-агресора (ч. 5 ст. 111-1 КК України).

За колабораційну діяльність підозрюваному загрожує до 15 років позбавлення волі.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням здійснює Миколаївська обласна прокуратура.

На початку червня ДБР заочно повідомило про підозру тимчасово виконувачу обов'язків начальника Азовського басейнового управління Державного агентства меліорації та рибного господарства України у державній зраді (ч. 2 ст. 111 КК України). Він очолив незаконно створений «відділ охорони навколишнього середовища та водних біоресурсів» окупаційної адміністрації РФ у місті Бердянськ.

Нагадаємо, працівники Державного бюро розслідувань заочно повідомили про підозру у державній зраді шістьом правоохоронцям із Бердянська, які перейшли на бік ворога.