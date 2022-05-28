Здавав ворогу позиції військових – жителя Донеччини засуджено за державну зраду

Чоловікові призначено покарання – 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна

Житель Донецької області виправдовував військову агресію РФ проти України. Він надавав інформацію про розташування військових об’єктів Збройних сил України у Харкові, після чого їх обстріляли артснарядами. Про це інформує Офіс генерального прокурора.

Чоловік намагався продовжити підривну діяльність проти України в Ужгороді, але його затримали правоохоронці.

За публічного обвинувачення Закарпатської спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Західного регіону суд визнав винним у державній зраді мешканця Донецької області (стаття 111 Кримінального кодексу України).

Йому призначено покарання – 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, починаючи з 24 лютого 2022 року, Офіс генпрокурора повідомив про підозру 52 військовослужбовцям Збройних сил Росії. Підозри оголошено за різними статтями Кримінального кодексу України: ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України), ст. 111 (державна зрада), ст.408 (дезертирство), ст. 437 (планування, підготовка, розв'язування та ведення агресивної війни), ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни).

Як повідомляв «Главком», 23 травня Солом’янський районний суд Києва оголосив перший вирок воєнному злочинцю з Росії. Командира відділення військової частини 32010 четвертої танкової Кантемирівської дивізії сержанта російської армії Вадима Шишимаріна визнано винним у порушенні законів та звичаїв війни (ч.2 ст. 438 Кримінального кодексу). Його засуджено до довічного позбавлення волі.

За матеріалами справи 24 лютого 2022 року Шишимарін, разом із іншими військовослужбовцями Збройних сил Росії, вторгся на територію України. 28 лютого у селі Чупахівка Сумської області обвинувачений вбив пострілом у голову зі свого автомата Калашникова 62-річного Олександра Шеліпова. Чоловік ішов тротуаром, вів велосипед і розмовляв по телефону з товаришем.

На момент злочину Шишимарін перебував у автомобілі, який рухався. У машині також було ще четверо військових РФ.