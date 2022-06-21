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    Кримінал

    У Бердянську поліцейські переходять на бік окупантів

    Поліцейським-зрадникам загрожує тюремний строк 15 років або довічне позбавлення волі - У Бердянську поліцейські переходять на бік окупантів
    Поліцейським-зрадникам загрожує тюремний строк 15 років або довічне позбавлення волі
    фото з відкритих джерел

    Ще шестеро поліцейських-зрадників із Бердянська отримали підозри

    Працівники Державного бюро розслідувань заочно повідомили про підозру у державній зраді шістьом правоохоронцям із Бердянська, які перейшли на бік ворога. Про це повідомляє пресслужба ДБР.

    Чоловіки за власним бажанням почали службу в місцевому окупаційному правоохоронному органі на тимчасово непідконтрольних територіях Запорізької області.

    Правоохоронці підозрюються у державній зраді (ч. 2 ст. 111 КК України).

    Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк 15 років або довічне позбавлення волі з конфіскацію майна.

    Процесуальне керівництво у кримінальних провадженнях здійснює Запорізька обласна прокуратура.

    Державне бюро розслідувань в чергове наголошує та застерігає усіх чиновників та правоохоронців від співпраці з російсько-окупаційними військами. Суворе покарання за такі злочини є невідворотним.

    Раніше за зраду та перехід на бік окупантів працівники ДБР повідомили про підозру двом правоохоронцям з Бердянська. Вони також за власним бажанням пішли на службу до каральних органів на тимчасово окупованих територіях.

    Стали відомі прізвища 90 поліцейських, які були правоохоронцями у Донецькій області та Маріуполі, а тепер перейшли на бік ворога.

    Заступник голови МВС Євген Єнін раніше заявив, що серед українських правоохоронців та військовослужбовців трапляються випадки колабораціонізму. Однак масштаби цього явища значно менші, ніж це було у 2014 році.

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    Теги: Національна поліція України росія окупанти кримінал війна Україна Державне бюро розслідувань Запорізька область державна зрада окупація #stoprussia
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    У Бердянську поліцейські переходять на бік окупантів