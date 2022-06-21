У Бердянську поліцейські переходять на бік окупантів

Ще шестеро поліцейських-зрадників із Бердянська отримали підозри

Працівники Державного бюро розслідувань заочно повідомили про підозру у державній зраді шістьом правоохоронцям із Бердянська, які перейшли на бік ворога. Про це повідомляє пресслужба ДБР.

Чоловіки за власним бажанням почали службу в місцевому окупаційному правоохоронному органі на тимчасово непідконтрольних територіях Запорізької області.

Правоохоронці підозрюються у державній зраді (ч. 2 ст. 111 КК України).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк 15 років або довічне позбавлення волі з конфіскацію майна.

Процесуальне керівництво у кримінальних провадженнях здійснює Запорізька обласна прокуратура.

Державне бюро розслідувань в чергове наголошує та застерігає усіх чиновників та правоохоронців від співпраці з російсько-окупаційними військами. Суворе покарання за такі злочини є невідворотним.

Раніше за зраду та перехід на бік окупантів працівники ДБР повідомили про підозру двом правоохоронцям з Бердянська. Вони також за власним бажанням пішли на службу до каральних органів на тимчасово окупованих територіях.

Стали відомі прізвища 90 поліцейських, які були правоохоронцями у Донецькій області та Маріуполі, а тепер перейшли на бік ворога.

Заступник голови МВС Євген Єнін раніше заявив, що серед українських правоохоронців та військовослужбовців трапляються випадки колабораціонізму. Однак масштаби цього явища значно менші, ніж це було у 2014 році.