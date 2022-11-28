У Херсоні силовики затримали зрадників, які катували українців (фото) 

Зловмисники знущалися з місцевих мешканців в окупаційному «СІЗО»

Служба безпеки у взаємодії з Державним бюро розслідувань викрила ще трьох зрадників під час стабілізаційних заходів у звільнених районах півдня України. Про це повідомила прессулужба установи. Під час окупації Херсона вони приєдналися до лав створеного агресором «управления службы исполнения наказаний по Херсонской области». Перебуваючи на «посадах», виконували завдання кремля щодо придушення руху опору та проведення масових репресій на території регіону.

Встановлено, що вони особисто здійснювали «прийом» до окупаційного «СІЗО» викрадених місцевих жителів і незаконно тримали їх під вартою у камерах з нелюдськими умовами. За даними слідства, поплічниками агресора виявились посадовці Південного міжрегіонального управління з питань виконання кримінальних покарань. Серед них – виконувач обов’язків керівника місцевого слідчого ізолятора та його заступник з оперативної роботи.

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фото: СБУ

Саме після захоплення Херсона один добровільно погодився стати «помощником начальника по работе с общественностью», а інший – «старшим оперуполномоченным» у складі вже карального органу РФ. З «ними» була ще оперуповноважена по боротьбі з незаконним обігом наркотиків пенітенціарної установи, яка на початку повномасштабного вторгнення приєдналась до лав окупаційної адміністрації.

Після звільнення обласного центру вони намагалися переховуватись і тим самим уникнути правосуддя. Однак їм це не вдалося. Співробітники СБУ своєчасно викрили зрадників, встановили їхнє місцезнаходження і затримали.

Наразі їм повідомлено про підозру у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану. Санкція статті передбачає покарання до 15 років або довічне ув’язнення.

Крім того, Служба безпеки затримала ще двох агентів РФ під час контрдиверсійних заходів у прифронтових районах Донеччини. Зловмисники збирали розвіддані про місця дислокації та маршрути переміщення підрозділів Сил оборони на території регіону.

Нагадаємо, також СБУ провела обшуки в єпархіях Московської церкви на Тернопільщині та Прикарпатті.