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СБУ проводить обшуки у Івано-Франківській єпархії Московської церкви

Надія Карбунар
glavcom.ua
СБУ проводить обшуки у Івано-Франківській єпархії Московської церкви
Правоохоронці проводять огляд території та приміщень єпархії
фото: Управління СБ України в Івано-Франківській області/Facebook

Силовики перевіряють дані про використання єпархії як осередку «руского міра»

Служба безпеки України проводить контррозвідувальні заходи на території єпархіального управління та культової споруди місцевої єпархії УПЦ (МП) у Івано-Франківську. Про це інформує Управління СБ України в Івано-Франківській області.

Заходи відбуваються спільно з Національною поліцією та Національною гвардією у межах системної роботи СБУ з протидії підривній діяльності російських спецслужб в Україні.

СБУ проводить обшуки у Івано-Франківській єпархії Московської церкви фото 1

Зокрема, враховуючи збройну агресію РФ, зростають ризики вчинення злочинів проти безпеки громадян, державного суверенітету, територіальної цілісності та незалежності України.

СБУ проводить обшуки у Івано-Франківській єпархії Московської церкви фото 2

За безпосередньої участі представників церкви правоохоронці  проводять огляд території та приміщень єпархії для виявлення заборонених до обігу предметів та здійснюють перевірку осіб на території єпархії щодо їхньої причетності до протиправної діяльності на шкоду державі.

Усі дії відбуваються в межах чинного законодавства та проводяться для:

  • перевірки даних про наміри використання єпархії як осередку «руского міра»;
  • недопущення використання приміщень УПЦ для переховування громадян країни-агресора, зберігання заборонених предметів тощо;
  • убезпечення населення від провокацій і терористичних актів.

Служба безпеки провела у п’ятницю, 25 листопада, обшуки на території Чернівецько-Буковинської єпархії УПЦ (МП). Правоохоронці виявили документи, які підтверджують наявність російського громадянства у керівництва єпархіальних структур.

Нагадаємо, 22 листопада Служба безпеки України проводила обшуки на території монастирів Рівненщини. У Корецькому Свято-Троїцькому монастирі виявили пропагандистські матеріали. Там знайшли літературу «Беседы о русской земле», газети «Русский вестник» та «Русский дом». Перевірки тривають.

Також 22 листопада Служба безпеки України провела контррозвідувальні (безпекові) заходи на території Свято-Успенської Києво-Печерської Лаври у Києві.

Читайте також: Служба у Лаврі. Кому воздасться?
Теги: населення документи

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