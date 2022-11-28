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СБУ провела обшуки в єпархіях Московської церкви на Тернопільщині та Прикарпатті (фото)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
СБУ провела обшуки в єпархіях Московської церкви на Тернопільщині та Прикарпатті (фото)
СБУ вивчає походження зразків символіки «великого войска Донского», яку виявили в одному з підсобних приміщень Івано-Франківської єпархії УПЦ (МП)
фото: пресслужба СБУ

СБУ виявила літературу, в якій заперечується існування українського народу

На території Почаївської духовної семінарії та Івано-Франківської єпархії УПЦ (МП). Співробітники СБУ та Нацполіції під час безпекових заходів знайшли велику кількість антиукраїнських матеріалів. Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Зокрема, СБУ виявила літературу, в якій заперечується існування українського народу, його мови, а також саме право України на державність, і, навпаки, наголошується, що це нібито штучно створена держава.

Також Служба безпеки знайшла брошури та книжки ксенофобського і ненависницького змісту з образливими вигадками про інші національності та релігії.

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Більшість літератури – авторства російських діячів за видавництва російських друкарень.

Крім того, СБУ вивчає походження зразків символіки «великого войска Донского», яку виявили в одному з підсобних приміщень Івано-Франківської єпархії УПЦ (МП). Зокрема, йдеться про шеврони цього незаконного збройного формування, яке у 2014 році допомогло рашистам окупувати частину Донецької та Луганської областей. 

Усі ці речові докази є підставою для відкриття двох кримінальних проваджень за 161 статтею Кримінального кодексу України (порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної, регіональної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками). Наразі всі вони направлені на відповідні незалежні експертизи.

Нагадаємо, 22 листопада Служба безпеки України проводила обшуки на території монастирів Рівненщини. У Корецькому Свято-Троїцькому монастирі виявили пропагандистські матеріали. Там знайшли літературу «Беседы о русской земле», газети «Русский вестник» та «Русский дом». Перевірки тривають.

Також 22 листопада Служба безпеки України провела контррозвідувальні (безпекові) заходи на території Свято-Успенської Києво-Печерської Лаври у Києві.

https://glavcom.ua/publications/sluzhba-bozha-u-lavri-890908.html
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Теги: держава свято церква СБУ Тернопільщина Івано-Франківщина

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