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    Кримінал

    У Києві затримано на хабарі головного інспектора Управління Держпраці Чернігівщини

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    Затримання&nbsp;головного державного інспектора відділу нагляду в будівництві, котлонагляді на транспорті та зв&rsquo;язку Управління Держпраці в Чернігівській області&nbsp; - У Києві затримано на хабарі головного інспектора Управління Держпраці Чернігівщини
    Затримання головного державного інспектора відділу нагляду в будівництві, котлонагляді на транспорті та зв’язку Управління Держпраці в Чернігівській області 
    Фото: Прокуратура Києва

    Посадовець вимагав неправомірну вигоду у розмірі 10 тис. грн

    Столичними правоохоронцями за оперативного супроводження співробітників Головного управління Служби безпеки України в Чернігівській області затримано головного державного інспектора відділу нагляду в будівництві, котлонагляді на транспорті та зв’язку Управління Держпраці в Чернігівській області під час отримання неправомірної вигоди. Про це повідомляє пресслужба прокуратури Києва.

    «Так, посадовець вимагав неправомірну вигоду у розмірі 10 тисяч грн за своє сприяння в отриманні дозволу на виконання робіт з підвищеної небезпеки на території м. Київ та невисвітлення в актах перевірки порушень норм законодавства про працю і непритягнення службових осіб приватного підприємства до адміністративної відповідальності під час проведення планових перевірок», - йдеться в повідомленні.

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    У Києві затримано на хабарі головного інспектора Управління Держпраці Чернігівщини
    У Києві затримано на хабарі головного інспектора Управління Держпраці Чернігівщини

    Дії підозрюваного кваліфіковано за ч. 3 ст. 368 КК України, готуються клопотання до суду про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою та відсторонення від займаної посади.

    Нагадаємо, 23 липня у ході спільної спецоперації прокуратури, Державного бюро розслідувань, Служби безпеки України та Нацполіції затримано начальника відділення слідчого відділу Деснянського управління поліції в Києві та посередника, які організували схему вимагання грошових коштів від представників підприємств, що діють у сфері розваг.

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