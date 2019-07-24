У Києві затримано на хабарі головного інспектора Управління Держпраці Чернігівщини



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Затримання головного державного інспектора відділу нагляду в будівництві, котлонагляді на транспорті та зв’язку Управління Держпраці в Чернігівській області Фото: Прокуратура Києва

Посадовець вимагав неправомірну вигоду у розмірі 10 тис. грн

Столичними правоохоронцями за оперативного супроводження співробітників Головного управління Служби безпеки України в Чернігівській області затримано головного державного інспектора відділу нагляду в будівництві, котлонагляді на транспорті та зв’язку Управління Держпраці в Чернігівській області під час отримання неправомірної вигоди. Про це повідомляє пресслужба прокуратури Києва.

«Так, посадовець вимагав неправомірну вигоду у розмірі 10 тисяч грн за своє сприяння в отриманні дозволу на виконання робіт з підвищеної небезпеки на території м. Київ та невисвітлення в актах перевірки порушень норм законодавства про працю і непритягнення службових осіб приватного підприємства до адміністративної відповідальності під час проведення планових перевірок», - йдеться в повідомленні.

Дії підозрюваного кваліфіковано за ч. 3 ст. 368 КК України, готуються клопотання до суду про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою та відсторонення від займаної посади.

Нагадаємо, 23 липня у ході спільної спецоперації прокуратури, Державного бюро розслідувань, Служби безпеки України та Нацполіції затримано начальника відділення слідчого відділу Деснянського управління поліції в Києві та посередника, які організували схему вимагання грошових коштів від представників підприємств, що діють у сфері розваг.