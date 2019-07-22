За довідку – $10 тис.: на хабарі викрито землевпорядницю сільради на Київщині



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Правоохоронці затримали посадову особу під час передачі всієї суми хабара Фото: СБУ

Посадовій особі оголошено підозру

Викритій на хабарі у 10 тисяч доларів США землевпорядниці сільради повідомлено про підозру. Про це повідомляє пресцентр Служби безпеки України.

Йдеться про землевпорядницю однієї з сільських рад Білоцерківського району Київської області.

«Правоохоронці встановили, що посадова особа вимагала десять тисяч американських доларів від представників комерційної структури. За неправомірну вигоду зловмисниця обіцяла видати підприємцям встановлену законом довідку щодо меж орендованої ними земельної ділянки площею один гектар для комерційних цілей», - інформує СБУ.

Правоохоронці затримали посадовця в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України під час передачі всієї суми хабара.

У межах кримінального провадження, розпочатого за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України, затриманій оголошено підозру у скоєнні злочину та вирішується питання щодо обрання міри запобіжного заходу.

Заходи із викриття та блокування протиправних дій проводились спільно зі слідчими поліції та військовою прокуратурою.