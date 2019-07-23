Начальник митного посту на Чернігівщині попався на хабарі



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Очільника митного посту затримали під час отримання одного з траншів Фото: Військова прокуратура Центрального регіону

Митника затримали під час отримання частини хабара в розмірі вісім тисяч гривень

У Чернігівській області затримали начальника митного посту Сновськ з посередником, яких викрили на одержанні неправомірної вигоди. Про це повідомляє пресслужба Військової прокуратури Центрального регіону.

Зазначається, що митника затримали під час отримання частини хабара в розмірі вісім тисяч гривень, він наживався на безперешкодному оформленні пиломатеріалів.

Чиновник зі спільником протягом травня-липня 2019 року вимагали й отримали понад 22 тисячі гривень за сприяння в митному оформленні товарів.

Також правоохоронці встановили, що з початку року начальнику митного поста іншими суб'єктами господарювання перераховано понад 200 тисяч гривень. Фігурантам готується письмове повідомлення про підозру у вчиненні злочину. За скоєння злочину їм загрожує від 5 до 10 років за ґратами з конфіскацією майна.

Минулого тижня на Вінничині затримали поліцейських за систематичне хабарництво.За даними відомства, за останні кілька тижнів під час негласних слідчих дій правоохоронці задокументували понад 50 фактів систематичного вимагання та одержання хабарів службовими особами Літинського відділу поліції.