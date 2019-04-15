У Луцьку обікрали голову виборчої комісії: забрали документи і печатку



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Очільниця виборчої комісії залишила пакет з виборчими документами і печаткою на декілька хвилин без нагляду

У голови виборчої комісії на одній із дільниць Луцька невідомі викрали виборчу документацію і печатку. У зв'язку з крадіжкою правоохоронці відкрили кримінальну справу, повідомляє в понеділок, 15 квітня, прес-служба Нацполіції.

Зазначається, що на минулих вихідних у поліцію звернулася 30-річна лучанка, голова виборчої комісії, повідомивши, що зловмисник викрав у неї пакет з виборчими документами і печаткою.

За інформацією правоохоронців, заявниця залишила пакет на декілька хвилин без нагляду біля будівлі гаража.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за статтею про викрадення, привласнення, вимагання документів, штампів, печаток, заволодіння ними шляхом шахрайства або зловживання службовим становищем або їх пошкодження. Правоохоронці з'ясовують усі обставини крадіжки.

Досудове розслідування триває.

До слова, ЦВК запрошує українців попрацювати у виборчих комісіях. Комісія також нагадує, що 15 квітня – останній день формування складів дільничних виборчкомів.

На дільничні комісії лягає відповідальність за організацію голосування та підрахунок голосів на дільниці.

Склад ДВК формує окружна виборча комісія за поданням кандидатів у президенти. Якщо кількість запропонованих до виборчкомів кандидатур менша за встановлену в законі, то ОВК формує склад ДВК за поданням голови окружкому на підставі пропозицій членів ОВК.

Центрвиборчком наголошує, що кожен може долучитися до виборчого процесу як член дільничної виборчої комісії: «Усі небайдужі можуть написати заяви безпосередньо в приміщеннях ОВК».