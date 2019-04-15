Вибори: українці мають ще три дні на уточнення списків через суд



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Міністр розповів, до якого суду необхідно звертатися виборцям

Громадяни України можуть звернутися до суду з позовом про уточнення списку виборців для голосування у другому турі виборів 2019 до 18 квітня включно. Про це написав міністр юстиції Павло Петренко на своїй сторінці у Facebook.

Він зазначив, що необхідно звертатися до місцевого загального суду за місцезнаходженням виборчої дільниці, на якій громадянин планує голосувати.

«До 18 квітня 2019 року включно ви можете звернутись із позовом про уточнення списку виборців. Звертатись необхідно до місцевого загального суду за місцезнаходженням виборчої дільниці, на якій ви бажаєте проголосувати», - написав міністр.

Петренко додав, що у понеділок, 15 квітня, спливає строк для процедури тимчасової зміни місця голосування.

Крім того, у разі виникнення питань міністр порадив звертатися до єдиного контакт-центру системи безоплатної правової допомоги 0 (800) 213 103.

До слова,вже понад 252 тисячі виборців змінили місце голосування.

Змінити місце голосування можна лише до 15 квітня.

Нагадаємо, раніше Центральна виборча комісія визначила черговість надання ефірного часу кандидатам на пост президента України для проведення передвиборної агітації. Ефірний час Володимиру Зеленському та Петру Порошенку 17 та 18 квітня надано на Суспільному телебаченні та Суспільному радіо.