ЦВК запрошує українців попрацювати у виборчих комісіях



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Нагадаємо, 15 квітня – останній день формування складів дільничних виборчкомів

Центральна виборча комісія звернулась до громадян із проханням долучитися до роботи дільничних виборчих комісій. За даними ЦВК 33 територіальних виборчих округах досі недоукомплектовані.

Комісія також нагадує, що 15 квітня – останній день формування складів дільничних виборчкомів.

«Сьогодні існує потреба у вашій відповідальній громадянській позиції, оскільки окружні виборчі комісії зіткнулися із недостатньою кількістю подань до складу дільничних виборчих комісій, що не дає їм можливості укомплектувати відповідні склади ДВК», – зазначає Центрвиборчком.

Йдеться про такі округи:

Дніпропетровська область – ТВО № 26, 27, 28;

Закарпатська область – ТВО № 68, 69, 70, 71, 72, 73;

Кіровоградська область – ТВО № 100, 101, 102, 103;

Луганська область – ТВО № 106, 107, 112, 113, 114;

Сумська область – ТВО № 157, 161;

Харківська область – ТВО № 171, 176, 180;

Херсонська область – ТВО № 183, 184, 185;

Чернігівська область – ТВО № 206, 209, 210;

місто Київ – ТВО № 216, 217, 220, 223.

Зазначимо, що це 33 територіальні виборчі округи, тоді як усього їх 200 (загальна кількість виборчих дільниць – 29 989, а орієнтовна кількість виборців – 30 306 431).

На дільничні комісії лягає відповідальність за організацію голосування та підрахунок голосів на дільниці.

Склад ДВК формує окружна виборча комісія за поданням кандидатів у президенти. Якщо кількість запропонованих до виборчкомів кандидатур менша за встановлену в законі, то ОВК формує склад ДВК за поданням голови окружкому на підставі пропозицій членів ОВК.

Центрвиборчком наголошує, що кожен може долучитися до виборчого процесу як член дільничної виборчої комісії: «Усі небайдужі можуть написати заяви безпосередньо в приміщеннях ОВК».

«У разі звернення до вас з пропозицією обійняти обов’язки члена дільничної виборчої комісії закликаємо підтримати виборчий процес своєю участю у роботі ДВК заради здійснення волевиявлення та отримання обраного народом президента України. Закликаємо українців підтримати демократичний виборчий процес!», – йдеться у повідомленні ЦВК.