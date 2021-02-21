  1. Головна
  2. Країна
  3. Кримінал
рус
    Кримінал

    У Львові крадій, ховаючись від поліцейських, закопався у сніг під деревом

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Зловмисник закопав себе в сніг у парку&nbsp; - У Львові крадій, ховаючись від поліцейських, закопався у сніг під деревом
    Зловмисник закопав себе в сніг у парку 
    Ілюстративне фото

    Зловмисники встигли зняти з автомобіля значок та вартісну запчастину

    Патрульні затримали на гарячому ймовірних крадіїв з автомобіля, один з них закопав себе у снігу. Про це повідомляє Патрульна поліція Львівської області.

    Сьогодні, близько 7-ї години ранку, патрульні 1 батальйону отримали виклик на проспект Червоної Калини про невідомих осіб, які присіли біля автомобіля Mazda 6.

    Екіпаж негайно вирушив на місце події. Ймовірні зловмисники побачили службовий автомобіль і почали втікати. Патрульні почали наздоганяти їх.

    37-річного чоловіка затримали практично одразу. Іншого, через 10 хвилин. 36-річний чоловік закопав себе в сніг у парку під деревом. Під час поверхневої перевірки у нього виявили пакетик з невідомою порошкоподібною речовиною.

    На місце події викликали слідчо-оперативну групу відділу поліції N°2 Львівського районного управління поліції.

    1 з 5
    на весь екран згорнути
    У Львові крадій, ховаючись від поліцейських, закопався у сніг під деревом
    У Львові крадій, ховаючись від поліцейських, закопався у сніг під деревом
    У Львові крадій, ховаючись від поліцейських, закопався у сніг під деревом
    У Львові крадій, ховаючись від поліцейських, закопався у сніг під деревом
    Фото патрульної поліції Львівської області

    Зловмисники встигли зняти з автомобіля значок та вартісну запчастину. Її ціна, орієнтовно, 40-50 тисяч гривень. За попередньою інформацією, ці особи причетні ще до кількох схожих епізодів.

    Осіб затримали за ст.208 (Затримання уповноваженою особою) КПК України.

    Нагадаємо, 20 лютого, біля одного з під’їздів багатоповерхівки у Дрогобичі мешканці почули гучний вибух. Біля входу в під’їзд люди виявили тіла двох молодих чоловіків 1983 року народження, вони загинули внаслідок розриву вибухового пристрою.

    Читайте також:
    Львівський псевдопастор за 15 років розбестив 147 дітей: деталі гучної справи
    Теги: кримінал Львівщина автомобіль поліція чоловік
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies