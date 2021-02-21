У Львові крадій, ховаючись від поліцейських, закопався у сніг під деревом

Зловмисник закопав себе в сніг у парку

Зловмисники встигли зняти з автомобіля значок та вартісну запчастину

Патрульні затримали на гарячому ймовірних крадіїв з автомобіля, один з них закопав себе у снігу. Про це повідомляє Патрульна поліція Львівської області.

Сьогодні, близько 7-ї години ранку, патрульні 1 батальйону отримали виклик на проспект Червоної Калини про невідомих осіб, які присіли біля автомобіля Mazda 6.

Екіпаж негайно вирушив на місце події. Ймовірні зловмисники побачили службовий автомобіль і почали втікати. Патрульні почали наздоганяти їх.

37-річного чоловіка затримали практично одразу. Іншого, через 10 хвилин. 36-річний чоловік закопав себе в сніг у парку під деревом. Під час поверхневої перевірки у нього виявили пакетик з невідомою порошкоподібною речовиною.

На місце події викликали слідчо-оперативну групу відділу поліції N°2 Львівського районного управління поліції.

Зловмисники встигли зняти з автомобіля значок та вартісну запчастину. Її ціна, орієнтовно, 40-50 тисяч гривень. За попередньою інформацією, ці особи причетні ще до кількох схожих епізодів.

Осіб затримали за ст.208 (Затримання уповноваженою особою) КПК України.

Нагадаємо, 20 лютого, біля одного з під’їздів багатоповерхівки у Дрогобичі мешканці почули гучний вибух. Біля входу в під’їзд люди виявили тіла двох молодих чоловіків 1983 року народження, вони загинули внаслідок розриву вибухового пристрою.

Читайте також: