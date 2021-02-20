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    На Львівщині біля під’їзду прогримів вибух, є жертви

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    <span>Вибух пролунав біля під'їзду в Дрогобичі на Львівщині</span> - На Львівщині біля під’їзду прогримів вибух, є жертви
    Вибух пролунав біля під'їзду в Дрогобичі на Львівщині
    Фото: 03244

    Наразі невідомо, чи вибуховий пристрій хтось кинув у загиблих чоловіків, чи вони його принесли із собою

    У Дрогобичі Львівської області через розрив вибухового пристрою загинуло двоє молодих людей. Ще одну потерпілу госпіталізували.

    Про це повідомляє сайт міста Дрогобич.

    Зазначається, що трагедія сталася у суботу ввечері близько 20:00.

    «Біля одного з під’їздів багатоповерхівки, що на вулиці Стрийській, 103 мешканці почули гучний вибух. Подібний на вибух гранати. Відтак біля входу в під’їзд люди виявили тіла двох молодих чоловіків 1983 року народження, вони загинули внаслідок розриву вибухового пристрою. Ще одна потерпіла – жінка – госпіталізована у міську лікарню», – пише видання.

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    На Львівщині біля під’їзду прогримів вибух, є жертви
    На Львівщині біля під’їзду прогримів вибух, є жертви
    На Львівщині біля під’їзду прогримів вибух, є жертви
    На Львівщині біля під’їзду прогримів вибух, є жертви

    Наразі невідомо, чи вибуховий пристрій хтось кинув у чоловіків, чи вони його принесли із собою. На місці події працюють слідчі, вони з’ясовують причини трагедії.

    Нагадаємо, у середині лютого у Києві стався вибух на дитячому майданчику. На місці вибуху виявлено тіло місцевого мешканця, 1971 року народження.

    Теги: Національна поліція України вибух трагедія Львівщина смерть вибухівка
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