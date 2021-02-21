Протести у М'янмі: у відповідь на стрільбу з рогаток поліція застосувала зброю

Демонстранти 20 лютого вийшли на вулиці кількох міст та містечок М'янми, висловлюючи протест проти військового перевороту

У Мандалаї деякі демонстранти стріляли з рогаток по поліцейських. Силовики у відповідь застосували сльозогінний газ і зброю

В одному з найбільших міст М’янми Мандалай щонайменше двоє людей загинули і 20 постраждали під час розгону акції протесту.

Про це повідомляє Reuters.

Демонстранти 20 лютого вийшли на вулиці кількох міст та містечок М'янми, висловлюючи протест проти військового перевороту, який стався у країні 1 лютого, та вимагаючи звільнення лідера країни Аун Сан Су Чжи та інших затриманих.

У Мандалаї деякі демонстранти стріляли з рогаток по поліцейських. Силовики у відповідь застосували сльозогінний газ і зброю.

Зазначається, що один чоловік помер унаслідок поранення у голову, другому куля влучила у грудну клітку, він помер трохи згодом.

Тим часом військові заявляють, що один поліцейський помер від поранень, яких зазнав під час забезпечення порядку на акціях протесту.

Нагадаємо, у М’янмі майже на всій території країни відключили інтернет на тлі масових протестів через військовий переворіт.

Як відомо, у М’янмі стався військовий переворот, там оголосили режим надзвичайного стану на рік. Військові заявили, що президент країни Він М’їн і держрадниця Аун Сан Су Чжі були затримані у відповідь на «фальсифікацію виборів», які відбулись у листопаді 2020 року.

Нагадаємо, хунта після військового перевороту призначила тимчасового президента М’янми.