У Львові молодики жорстоко забили двох пенсіонерів: один помер, інший в комі



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Досудове розслідування триває

Зловмисникам загрожує до десяти років позбавлення волі

У Львові жорстоко побили двох чоловіків. Один з побитих від отриманих травм помер на місці події, інший – госпіталізований та перебуває у комі.

Про це повідомили у пресслужбі ГУ НП у Львівській області.

«12 вересня близько 17.00 у поліцію надійшло повідомлення про те, що у закинутій̆ будівлі на вулиці Богдана Хмельницького у Львові було виявлено тіло чоловіка з ознаками насильницької смерті. В іншій̆ кімнаті цієї ж будівлі перебував ще один чоловік з чисельними тілесними ушкодженнями», – йдеться у повідомленні.

За вказаною адресою негайно виїхала слідчо-оперативна група Шевченківського відділу поліції, оперативники карного розшуку, співробітники інших служб та підрозділів поліції Львівщини, а також патрульні поліцейські.

Правоохоронці встановили особу загиблого, 70-річного львівянина та його товариша – також жителя Львова віком 64 роки, якого медики госпіталізували. Зараз він перебуває у комі. Також попередньо медики встановили, що чоловіки були жорстоко побиті, повідомили у ГУ НП.

«Проведеними заходами було встановлено, що тілесні ушкодження загиблий та його товариш могли отримати під час конфлікту з невідомими чоловіками, які жорстоко побили їх. Завдяки профісійній та злагодженій роботі співробітників усіх підрозділів поліції, а також чіткій координації дій, вже за кілька годин оперативники карного розшуку Шевченківського відділу поліції встановили особи та затримали 16-річного львів’янина та мешканця Жовківщини віком 18 років, причетних до вчинення цього злочину», – розповів очільник поліції Львівщини Василь Віконський.

Зловмисники затримані в порядку ст.208 Кримінального процесуального кодексу України, невдовзі суд обере їм запобіжні заходи.

Слідчі Шевченківського відділу поліції відкрили кримінальне провадження за ч.1 та ч.2 ст.121 (умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті – до десяти років позбавлення волі.

Досудове розслідування триває.