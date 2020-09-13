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    Кримінал

    На Запоріжжі поліція виявила поле з канабісом

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    Проводяться заходи для встановлення осіб, які також можуть бути причетні до протиправної діяльності - На Запоріжжі поліція виявила поле з канабісом
    Проводяться заходи для встановлення осіб, які також можуть бути причетні до протиправної діяльності
    Фото національної поліції України

    Вартість виявлених наркотиків оцінюють у 10 мільйонів грн

    Поблизу Мелітополя поліція викрила групу осіб, які вирощували канабіс на полі із соняшниками. 

    Про це повідомили у пресслужбі Нацполіції.

    «Під час проведення профілактичних заходів з протидії незаконному обігу наркотиків оперативники управління стратегічних розслідувань в Запорізькій області Нацполіції викрили групу осіб, які організували вирощування канабісу», йдеться у повідомленні.

    Займались справою мешканці Мелітополя. Одному із них на праві оренди належить земельна ділянка. 

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    На Запоріжжі поліція виявила поле з канабісом
    На Запоріжжі поліція виявила поле з канабісом
    На Запоріжжі поліція виявила поле з канабісом
    На Запоріжжі поліція виявила поле з канабісом
    Фото національної поліції України

    Затримали «аграріїв» 11 вересня саме під час обробки кущів. Правоохоронці нарахували 1910 кущів заввишки два метри. Їх вартість оцінюють у 10 мільйонів грн. 

    «Слідчим управлінням обласної поліції здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відкритого за ч. 2 ст. 310 (Посів або вирощування снотворного маку чи конопель) Кримінального кодексу України. Проводяться заходи для встановлення осіб, які також можуть бути причетні до протиправної діяльності», – підсумували у поліції.

    Нагадаємо, Разумков пояснив, чому в Україні не варто легалізувати проституцію та марихуану.

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