Адам Шифф назвав санкції проти Деркача застереженням для тих, хто просуває інтереси Путіна у США, – Reuters



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Американський політик-демократ, член Палати представників США, голова комітету з питань розвідки Адам Шифф

«Це має служити нагадуванням тим людям у США, які підняли дезінформацію Деркача та залучили до цього інших іноземних агентів» – Шифф

Американський політик-демократ, член Палати представників США, голова комітету з питань розвідки Адам Шифф, який вів провадження у справі імпічменту проти Трампа, назвав внесення у «чорний список» українського політика Андрія Деркача «доречним і бажаним». Про це повідомляє агентство Reuters.

«Це має служити нагадуванням тим людям у США, які підняли дезінформацію Деркача та залучили до цього інших іноземних агентів, що поширюють подібні неправдиві розповіді, про те, що їхня діяльність лише просуває інтереси та зусилля Володимира Путіна. Американці повинні самі вирішувати долю американських виборів», – наголосив він у заяві.

Як відомо, США запровадили в четвер санкції проти проросійського українського парламентарія Андрія Деркача, пов’язаного із зусиллями республіканців розкопати бруд проти кандидата в президенти від демократів Джо Байдена та його сина Хантера, звинувативши його у спробі втрутитися у вибори в США.

У своїй заяві Міністерство фінансів США повідомило, що внесло до «чорного списку» українського депутата Андрія Деркача, який, будучи «активним російським агентом більше десяти років» і використовуючи «маніпуляції та обман», намагався вплинути на вибори у США.

На початку цього року Деркач заявив Politico, що начебто повідомляв депутатів від республіканських та демократичних партій про матеріали, які він публікував та транслював на своїх прес-конференціях. Серед них називався сенатор-республіканець Рон Джонсон – голова Комітету з питань внутрішньої безпеки і урядових справ Сенату.

Як зазначає Reuters, Джонсон заперечив отримання будь-якої інформації від Деркача і відкинув твердження демократів про те, що його розслідування підживлюються російською дезінформацією.

«Втручання у вибори з-за кордону у будь-якій формі з будь-якого куточка земної кулі неприпустиме. Ми вітаємо рішення адміністрації Трампа притягнути до відповідальності винних у втручанні іноземних держав», – сказали Джонсон та сенатор-республіканець Чак Грасслі у спільній заяві.

Рішення Міністерства фінансів у четвер також спрямоване на трьох російських громадян, які були співробітниками Російського агентства Інтернет-досліджень, проти якого колишній спеціальний радник США Роберт Мюллер висунув обвинувачення щодо втручання Росії у вибори в США у 2016 році.

Заходи казначейства заморожують будь-які активи США з тих, що потрапили до чорного списку, і загалом забороняють американцям мати з ними справу.

«Сполучені Штати і надалі використовуватимуть усі наявні в своєму розпорядженні інструменти для протидії цим російським дезінформаційним кампаніям та підтримці цілісності нашої виборчої системи», – йдеться у заяві міністра фінансів США Стівена Мнучина.

Нагадаємо, санкції проти українського нардепа. Держсекретар Помпео зробив спеціальну заяву.

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