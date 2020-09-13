В Ірані стратили чемпіона країни з греко-римської боротьби за участь у протестах



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Нафкарі було 27 років Фото alarabiya.net

Суд засудив Афкарі до шибениці з попереднім нанесенням 74 ударів батогом

В Ірані стратили 27-річного чемпіона країни з греко-римської боротьби Навіда Афкарі. Про це повідомляє Associated Press.

Його заарештували за участь в антиурядових протестах у 2018 році та звинуватили у 20 злочинах.

Афкарі засудили за участь у незаконних зборах, у зборах і змові з метою вчинення злочинів проти нацбезпеки, образу найвищого керівництва країни та нанесення смертельного ножового поранення працівнику компанії з водопостачання під час заворушень.

Суд засудив Афкарі до шибениці з попереднім нанесенням 74 ударів батогом.

Спортсмен звертався по допомогу до Всесвітнього агентства з прав людини. На його підтримку виступили глава UFC Дейна Уайт і президент США Дональд Трамп. Вони звернулися до іранської влади з проханням скасувати жорстоке покарання Афкарі.

Зазначимо, що разом з Афкарі засудили ще двох його братів – Вахіда і Забіба – до 54 і 27 років позбавлення волі.

Нагадаємо, Іран звинуватив Емірати у зраді «ісламського світу» через угоду з Ізраїлем.