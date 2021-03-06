У Сумах чоловік погрожував підірвати відділення поліції

Чоловік вимагав відставки одного з чинних працівників поліції, при цьому висловлюючись ненормативною лексикою

У телефонного «мінера» виявили гранату

Правоохоронці затримали у Сумах чоловіка, який погрожував підірвати відділення поліції.

Про це повідомляє поліція Сумщини.

«На спеціальну лінію «102» надійшло повідомлення від громадянина, що в його кишені граната, якою він планує підірвати відділення поліції №4 (м. Суми). Чоловік вимагав відставки одного з чинних працівників поліції, при цьому висловлюючись ненормативною лексикою», – йдеться у повідомленні.

За інформацією правоохоронців, чоловік перебував у вкрай агресивному стані.

Правоохоронці встановили його особисті дані та розпочали розшукові дії. Виявилося, що 41-річний мешканець Сумського району перебував на одній із міських зупинок.

Чоловіка затримано для подальшого встановлення всіх обставин.

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