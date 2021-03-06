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    У Сумах чоловік погрожував підірвати відділення поліції

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    Чоловік вимагав відставки одного з чинних працівників поліції, при цьому висловлюючись ненормативною лексикою - У Сумах чоловік погрожував підірвати відділення поліції

    Чоловік вимагав відставки одного з чинних працівників поліції, при цьому висловлюючись ненормативною лексикою

    Фото: Нацполіція

    У телефонного «мінера» виявили гранату

    Правоохоронці затримали у Сумах чоловіка, який погрожував підірвати відділення поліції.

    Про це повідомляє поліція Сумщини.

    «На спеціальну лінію «102» надійшло повідомлення від громадянина, що в його кишені граната, якою він планує підірвати відділення поліції №4 (м. Суми). Чоловік вимагав відставки одного з чинних працівників поліції, при цьому висловлюючись ненормативною лексикою», – йдеться у повідомленні.

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    За інформацією правоохоронців, чоловік перебував у вкрай агресивному стані.

    Правоохоронці встановили його особисті дані та розпочали розшукові дії. Виявилося, що 41-річний мешканець Сумського району перебував на одній із міських зупинок.

    Чоловіка затримано для подальшого встановлення всіх обставин.

    Нагадаємо, цього тижня невідомий «замінував» Львівську обладміністрацію: всіх евакуювали (фото, відео).

    Теги: Національна поліція України Суми кримінал граната замінування
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