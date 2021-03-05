У Миколаєві фальшивомонетники щомісяця друкували $100 тис. (фото)
Угруповання фальшивомонетників діяло упродовж року
Співробітники Служби безпеки України затримали у Миколаєві організаторів угруповання, яке займалось виготовленням і збутом на території України великих сум фальшивих доларів США.
Про це повідомляє пресцентр СБУ.
Співробітники спецслужби встановили, що учасники угруповання системно виготовляли і збували через особисті зв’язки підроблені банкноти номіналом $100.
За попередньою інформацією, зловмисники діяли впродовж року. Щомісячний обсяг виробництва підроблених банкнот становив до $100 тис.
Оперативники спецслужби задокументували реалізацію зловмисниками майже $20 тис. Затримали їх згідно зі ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.
У межах кримінального провадження правоохоронці вилучили кліше, за допомогою якого виготовляли фальшиві купюри. Під час проведення слідчих дій також виявлено:
- пістолет іноземного виробництва,
- підроблені паспорти громадян України,
- платіжні картки, які були задіяні в оборудках,
- інші докази, що підтверджують їхню протиправну діяльність.
Наразі ділкам повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 199 (виготовлення та збут підроблених грошей) Кримінального кодексу України.
Триває досудове слідство.
Заходи із викриття зловмисників проводилися під процесуальним керівництвом Миколаївської обласної прокуратури.