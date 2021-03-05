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    У Миколаєві фальшивомонетники щомісяця друкували $100 тис. (фото)

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    Оперативники задокументували реалізацію зловмисниками фальшивих майже $20 тис. - У Миколаєві фальшивомонетники щомісяця друкували $100 тис. (фото)
    Оперативники задокументували реалізацію зловмисниками фальшивих майже $20 тис.
    Фото: СБУ

    Угруповання фальшивомонетників діяло упродовж року

    Співробітники Служби безпеки України затримали у Миколаєві організаторів угруповання, яке займалось виготовленням і збутом на території України великих сум фальшивих доларів США.

    Про це повідомляє пресцентр СБУ.

    Співробітники спецслужби встановили, що учасники угруповання системно виготовляли і збували через особисті зв’язки підроблені банкноти номіналом $100.

    За попередньою інформацією, зловмисники діяли впродовж року. Щомісячний обсяг виробництва підроблених банкнот становив до $100 тис.

    Оперативники спецслужби задокументували реалізацію зловмисниками майже $20 тис. Затримали їх згідно зі ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

    У межах кримінального провадження правоохоронці вилучили кліше, за допомогою якого виготовляли фальшиві купюри. Під час проведення слідчих дій також виявлено:

    • пістолет іноземного виробництва,
    • підроблені паспорти громадян України,
    • платіжні картки, які були задіяні в оборудках,
    • інші докази, що підтверджують їхню протиправну діяльність.

    Наразі ділкам повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 199 (виготовлення та збут підроблених грошей) Кримінального кодексу України.

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    У Миколаєві фальшивомонетники щомісяця друкували $100 тис. (фото)
    У Миколаєві фальшивомонетники щомісяця друкували $100 тис. (фото)
    У Миколаєві фальшивомонетники щомісяця друкували $100 тис. (фото)
    У Миколаєві фальшивомонетники щомісяця друкували $100 тис. (фото)
    У Миколаєві фальшивомонетники щомісяця друкували $100 тис. (фото)
    У Миколаєві фальшивомонетники щомісяця друкували $100 тис. (фото)

    Триває досудове слідство.

    Заходи із викриття зловмисників проводилися під процесуальним керівництвом Миколаївської обласної прокуратури.

    Теги: СБУ кримінал гроші Миколаїв
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