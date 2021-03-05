У Миколаєві фальшивомонетники щомісяця друкували $100 тис. (фото)

Угруповання фальшивомонетників діяло упродовж року

Співробітники Служби безпеки України затримали у Миколаєві організаторів угруповання, яке займалось виготовленням і збутом на території України великих сум фальшивих доларів США.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

Співробітники спецслужби встановили, що учасники угруповання системно виготовляли і збували через особисті зв’язки підроблені банкноти номіналом $100.

За попередньою інформацією, зловмисники діяли впродовж року. Щомісячний обсяг виробництва підроблених банкнот становив до $100 тис.

Оперативники спецслужби задокументували реалізацію зловмисниками майже $20 тис. Затримали їх згідно зі ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

У межах кримінального провадження правоохоронці вилучили кліше, за допомогою якого виготовляли фальшиві купюри. Під час проведення слідчих дій також виявлено:

пістолет іноземного виробництва,

підроблені паспорти громадян України,

платіжні картки, які були задіяні в оборудках,

інші докази, що підтверджують їхню протиправну діяльність.

Наразі ділкам повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 199 (виготовлення та збут підроблених грошей) Кримінального кодексу України.

Триває досудове слідство.

Заходи із викриття зловмисників проводилися під процесуальним керівництвом Миколаївської обласної прокуратури.