СБУ провели обшуки в Українському Дунайському пароплавстві

Через обшуки представники «Дунайського пароплавства» планують звернутися до Кабміну, Міністерства інфраструктури, Офісу президента

Причина обшуків – розслідування справи про передачу флоту угорській компанії

Працівники Служби безпеки прийшли з обшуками до будівлі приватного акціонерного товариства «Українське Дунайське пароплавство», що в місті Ізмаїл.

Причина обшуків – розслідування справи про передачу флоту угорській компанії BSC Business Shipping Company, повідомляє Суспільне посилаючись на пресслужбу «УДП»,.

Там розповіли, що обшуки провели на підставі ухвали Приморського районного суду Одеси. Такі дії правоохоронців у пресслужбі компанії назвали «перебільшеними та недоцільними».

«Дії правоохоронців унеможливлюють залучення іноземних інвесторів, підривають мікроклімат всередині компанії, перешкоджають роботі, негативно впливають на імідж підприємства, а також завдають матеріальної шкоди, що вже унеможливило виплату зарплати співробітникам та морякам», – заявили у «УДП».

Через обшуки представники «Дунайського пароплавства» планують звернутися до Кабміну, Міністерства інфраструктури, Офісу президента та центрального керівництва СБУ з метою пошуку «цивілізованих шляхів співпраці».

В СБУ Одеської області коментувати обшуки в будівлях «Українського Дунайського пароплавства» відмовилися.

Нагадаємо, СБУ заблокувала діяльність мережі, що створювала незаконні органи місцевої влади.