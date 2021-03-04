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    СБУ заблокувала діяльність мережі, що створювала незаконні органи місцевої влади

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    Правоохоронці провели обшуки у членів злочинної організації - СБУ заблокувала діяльність мережі, що створювала незаконні органи місцевої влади
    Правоохоронці провели обшуки у членів злочинної організації
    Фото: СБУ

    Зловмисники намагалися створити альтернативні ОТГ на Кіровоградщині

    Служба безпеки України викрила та припинила діяльність розгалуженої антиукраїнської мережі, організатори якої створювали незаконні органи місцевої влади на Кіровоградщині.

    Про це повідомляє пресцентр СБУ.

    За даними слідства, група осіб намагалася сформувати у регіоні «альтернативні» органи місцевого самоврядування, що дублювали назви діючих ОТГ. Для легалізації незаконної структури представники «народовладдя» розробляли фіктивні реєстраційні документи, статути, печатки та посвідчення.

    В одній із соціальних мереж організатори створили сторінку, через яку закликали місцевих мешканців приєднуватись до псевдодержавних утворень. Зокрема, співробітники спецслужби задокументували, що від імені таких «псевдоОТГ» надсилались листи до підприємств та установ із вимогою передати майно на баланс.

    За задумом кураторів, такі дії мали призвести до дестабілізації суспільно-політичної ситуації в регіоні.

    Під час обшуків правоохоронці вилучили:

    • мобільні пристрої та комп’ютерну техніку;
    • документацію новостворених псевдоорганів місцевої влади;
    • друковану продукцію, яка підтверджує протиправну діяльність.

    У межах відкритого кримінального провадження за ст. 353 (самовільне присвоєння владних повноважень або звання службової особи) Кримінального кодексу України тривають невідкладні слідчі дії.

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    СБУ заблокувала діяльність мережі, що створювала незаконні органи місцевої влади
    СБУ заблокувала діяльність мережі, що створювала незаконні органи місцевої влади

    Викриття та документування протиправної діяльності фігурантів справи проводилось спільно зі слідчими Нацполіції.

    Теги: СБУ місцева влада самоврядування Кіровоградщина майно
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