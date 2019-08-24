У поштовому відділенні на Харківщині сталася стрілянина



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Вогонь в повітря відкрив 25-річний чоловік Скріншот з відео

Зловмисник разом з приятелем зайшли в заборонену для відвідувачів зону, в результаті чого між ними і персоналом поштового відділення виник конфлікт

В одному з поштових відділень Харківської області сталася стрілянина. Про це повідомляє пресслужба поліції області в суботу, 24 серпня.

Інцидент стався близько 16:00 23 серпня в поштовому відділенні міста Зміїв. Прибувши на місце події, правоохоронці встановили, що 25-річний чоловік влаштував стрілянину зі стартового пістолета.

Зазначається, що зловмисник разом з приятелем зайшли в заборонену для відвідувачів зону, в результаті чого між ними і персоналом поштового відділення виник конфлікт. Після того, як один з працівників попросив чоловіків вийти, зловмисник дістав з посилки стартовий пістолет та вистрелив у повітря.

«Співробітники групи реагування патрульної поліції оперативно встановили місцезнаходження чоловіка. Він перебував біля гуртожитку, у якому проживає», - розповіли у відомстві.

За словами правоохоронців, чоловіку загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до семи років. Зараз йому повідомлено про підозру у вчиненні злочину за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу, а саме - хуліганство.

Нагадаємо, 19 серпня ввечері на Голосіївській площі в Києві сталася стрілянина, в результаті якої отримали поранення троє чоловіків.

Невдовзі було затримано п’ятьох активних учасників події, іншій частині вдалося втекти з місця події на кількох автомобілях.