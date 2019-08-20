На Голосіївській площі в Києві сталася стрілянина: є постраждалий (фото, відео)



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На місці події працювали співробітники слідчо-оперативної групи, патрульні поліцейські Фото: Інформатор

Участь в конфлікті взяли невідомі люди на автомобілях Mercedes і співробітники служби охорони

У ніч на вівторок, 20 серпня, на Голосіївській площі в Києві сталася стрілянина. Її влаштували дві групи невідомих. В результаті, як мінімум, одна людина потрапила до лікарні.

Інцидент стався близько 23:00. Про це повідомляє Інформатор.

За попередньою інформацією поліції і свідка, участь в конфлікті взяли невідомі люди на автомобілях Mercedes і співробітники служби охорони. Причому, за словами свідка, стрілянину відкрили саме люди на Mercedes.

Завершилася стрілянина тим, що нападники втекли в бік Голосіївського парку. На асфальті залишилися сліди крові, і поліцейські підтвердили, що в лікарню відвезли одну людину. Про його стан копи нічого не сказали. Втім, є ймовірність того, що це не єдиний потерпілий в результаті стрілянини.

На місці події працювали співробітники слідчо-оперативної групи, патрульні поліцейські. Співробітники поліції поки що не отримали доступ до камери спостереження, яка зафіксувала стрілянину.

Як повідомлялося, у центрі Києва п’яний водій авто на російській реєстрації заснув за кермом.