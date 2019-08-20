Затримано п’ятьох учасників стрілянини на Голосіївській площі в Києві



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На місці інциденту працювали патрульні, слідчо-оперативна група Фото: Інформатор

Стали відомі нові подробиці нічного кофлікту в Голосієві

Під час нічного конфлікту та стрілянини на Голосіївській площі в Києві отримали поранення троє співробітників «Муніципальної охорони».

Про це повідомив радник київського міського голови Володимир Бондаренко на своїй сторінці у Facebook.

Він оприлюднив дані Київської міської держадміністрації про інцидент.

Так, 19 серпня близько 23:00 при плановому обході території Голосіївського парку співробітники «Муніципальної охорони» помітили значне скупчення невідомих осіб у чорній уніформі, які доволі гучно щось з’ясовували між собою.

«При спробі чергового наряду дізнатися про причини зібрання невідомі почали нецензурно ображати муніципальних охоронців. Черговий наряд, керуючись інструкціями, одразу доповів про ситуацію оперативному черговому та своєму керівництву. Було прийнято рішення відправити до місця події двох чергових екіпажів групи швидкого реагування. Після прибуття патрулів та керівництва, намагання з’ясовувати ситуацію невідомі здійснили напад на співробітників Муніципальної охорони, відкрили вогонь із вогнепальної зброї, пристроїв для відстрілу гумових куль та застосували холодну зброю», - розповів Бондаренко.

Він повідомив, що одним із керівників «Муніципальної охорони» отримано вогнепальні поранення. Також невідомими обстріляно патрульне авто групи швидкого реагування, внаслідок чого водій отримав кульове поранення голови. Крім того, старший охоронник чергового наряду отримав ножове поранення стегна.

Пораненим надається медична допомога. Загрози їх життю немає.

Після прибуття на місце поліції представники «Муніципальної охорони» надали правоохоронцям всю необхідну інформацію щодо учасників конфлікту.

За словами Бондаренка, невдовзі було затримано п’ятьох активних учасників події, іншій частині вдалося втекти з місця події на кількох автомобілях.

Раніше повідомлялося, що на Голосіївській площі в Києві сталася стрілянина, в результаті якої отримали поранення троє чоловіків.

За даним фактом слідчі Голосіївського управління поліції розпочали кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі до семи років. Наразі зусилля правоохоронців спрямовані на встановлення та затримання усіх учасників події та причини інциденту.