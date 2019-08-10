У Рівному заарештували серійного ґвалтівника



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Повідомлення про зґвалтування почали надходити в поліцію із 2013 року

Чоловікові повідомили про підозру у вчиненні шести зґвалтувань

У Рівному суд постановив взяти під варту серійного насильника. Про це повідомляє відділ комунікації Головного управління Нацполіції в області.

Суд задовольнив клопотання слідчого й обрав запобіжний захід у вигляді утримання під вартою строком на 60 діб без права внесення застави 30-річному чоловікові, який підозрюється у скоєнні серії зґвалтувань.

«На підставі зібраної доказової бази, зокрема за результатами численних слідчих дій і необхідних експертиз, чоловікові повідомили про підозру у вчиненні шести зґвалтувань - за ч.2 ст.152 Кримінального кодексу України. Поліцейські перевіряють його на причетність до скоєння аналогічних злочинів», - йдеться в повідомленні.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п'яти до 10 років.

Встановлено, що злочинні дії підозрюваний скоював у районі Гідропарку, в центрі Рівного. Повідомлення про зґвалтування почали надходити в поліцію із 2013 року.

Нагадаємо, на Вінниччині підліток на пасовищі зґвалтував чотирикласницю.