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    Кримінал

    У Рівному заарештували серійного ґвалтівника

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    <p>Повідомлення про зґвалтування почали надходити в поліцію із 2013 року</p> - У Рівному заарештували серійного ґвалтівника

    Повідомлення про зґвалтування почали надходити в поліцію із 2013 року

    Чоловікові повідомили про підозру у вчиненні шести зґвалтувань

    У Рівному суд постановив взяти під варту серійного насильника. Про це повідомляє відділ комунікації Головного управління Нацполіції в області.

    Суд задовольнив клопотання слідчого й обрав запобіжний захід у вигляді утримання під вартою строком на 60 діб без права внесення застави 30-річному чоловікові, який підозрюється у скоєнні серії зґвалтувань.

    «На підставі зібраної доказової бази, зокрема за результатами численних слідчих дій і необхідних експертиз, чоловікові повідомили про підозру у вчиненні шести зґвалтувань - за ч.2 ст.152 Кримінального кодексу України. Поліцейські перевіряють його на причетність до скоєння аналогічних злочинів», - йдеться в повідомленні.

     Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п'яти до 10 років.

    Встановлено, що злочинні дії підозрюваний скоював у районі Гідропарку, в центрі Рівного. Повідомлення про зґвалтування почали надходити в поліцію із 2013 року.

    Нагадаємо, на Вінниччині підліток на пасовищі зґвалтував чотирикласницю.

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