На Вінниччині підліток на пасовищі зґвалтував чотирикласницю



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У селі негативно відгукуються про хлопця і його родину

На Вінниччині в Шаргородському районі восьмикласник зґвалтував чотирикласницю.

Про це повідомляє «33-й канал».

Дівчинка була на пасовищі. 14-річний хлопець зґвалтував дівчинку і погрожував: якщо комусь розкаже, то її зганьблять.

Дитина таки розповіла матері про наругу, а мати заявила в поліцію.

Зараз ведеться слідство, однак ґвалтівник дівчинки і сам малолітній. Тому притягти його до відповідальності, посадивши за грати – не можна. Скоріше всього його чекає спецучилище для малолітніх злочинців.

У селі негативно відгукуються про хлопця і його родину.