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    На Вінниччині підліток на пасовищі зґвалтував чотирикласницю

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    На Вінниччині підліток на пасовищі зґвалтував чотирикласницю

    У селі негативно відгукуються про хлопця і його родину

    На Вінниччині в Шаргородському районі восьмикласник зґвалтував чотирикласницю.

    Про це повідомляє «33-й канал».

    Дівчинка була на пасовищі. 14-річний хлопець зґвалтував дівчинку і погрожував: якщо комусь розкаже, то її зганьблять.

    Дитина таки розповіла матері про наругу, а мати заявила в поліцію.

    Зараз ведеться слідство, однак ґвалтівник дівчинки і сам малолітній. Тому притягти його до відповідальності, посадивши за грати – не можна. Скоріше всього його чекає спецучилище для малолітніх злочинців. 

    У селі негативно відгукуються про хлопця і його родину.

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