У Сумській області зловмисники розібрали залізничну колію



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Наразі злочин розслідують правоохоронці

Через зниклу колію рух пасажирських потягів затримався майже на годину

У Сумській області 28 січня на перегоні Вирівка – Конотоп області невідомі особи частково розібрали діючу залізничну колію. Про це повідомила прес-служба «Укрзалізниці».

Як зазначається, тривожний сигнал надійшов на спеціальне табло до чергового по станції.

«Через необхідність відновлення колії майже на годину було затримано два пасажирські поїзди», - інформує прес-служба.

Наразі злочин розслідують правоохоронці.

Загалом протягом минулого року залізнична охорона розкрила та попередила 1355 крадіжок вантажів та елементів інфраструктури на суму майже 25 млн грн, що на 290 випадків та на 13 млн грн більше, ніж за аналогічний період 2017 року.

За скоєні правопорушення спільними зусиллями охоронців і співробітників правоохоронних органів затримано та передано до правоохоронних органів 1279 осіб (у 2017 році – 1156 осіб). На облік взято 3931 випадок крадіжок вантажів та елементів інфраструктури залізниці на суму 65,7 млн грн, за аналогічний період 2017 року – 5814 випадків на суму 54 млн грн.

Найбільш кричущі випадки у 2018 році пов’язані з діяльністю злочинних угрупувань. Так, 30 листопада минулого року оперативна група станції Волноваха та оперуповноважений карного розшуку затримали трьох злочинців, які вирізали та намагалися викрасти 100 метрів рейки. У затриманих вилучено автомобіль КАМАЗ та мікроавтобус Volkswagen. Затриманих із викраденим доставлено до відділу поліції, по цих випадках відкриті кримінальні провадження.

А в грудні минулого року оперативна група воєнізованої охорони станції Кривий Ріг-Головний затримала шістьох громадян, які намагалися викрасти 13 мішків феросплавів з вантажних вагонів. У одного з затриманих осіб було вилучено вогнепальну зброю. Залізничники передали затриманих разом із викраденим правоохоронцям.