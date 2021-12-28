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    У Запоріжжі чоловік погрожував охоронцю пістолетом: усе через ковзанку

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    За свідченнями, які надали очевидці події, порушник знаходився в стані алкогольного сп&rsquo;яніння - У Запоріжжі чоловік погрожував охоронцю пістолетом: усе через ковзанку
    За свідченнями, які надали очевидці події, порушник знаходився в стані алкогольного сп’яніння
    фото: zp.npu.gov.ua

    Запоріжець вирішив довести свою правоту за допомогою пістолета – поліція відкрила кримінальне провадження

    У Запоріжжі стався конфлікт на місцевій ковзанці: один із відвідувачів почав погрожувати працівникам розважального центру через абонемент. Про це повідомляє пресслужба Національної поліції.

    Зазначається, що конфлікт на ковзанці стався через те, що один із відвідувачів, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, не погодився з тим, що його абонемент закінчився раніше, ніж він це очікував.

    «Здійснювати доплату чи покидати ковзанку він не мав наміру. У результаті виникла сварка, під час якої відвідувач витяг з кишені предмет, схожий на пістолет, та став погрожувати ним охоронцю», – інформує пресслужба.

    Охоронець встиг натиснути на кнопку термінового виклику поліції й сховався у службовому приміщенні. Поліція встановила особистість злочинця та затримала його.

    Відповідно до ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України, чоловікові загрожує позбавлення волі строком до семи років.

    До слова, минулого тижня до Львівської міськради увірвався чоловік із пістолетом (фото).

    Теги: Національна поліція України Запоріжжя кримінал зброя алкогольне сп'яніння
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    У Запоріжжі чоловік погрожував охоронцю пістолетом: усе через ковзанку