У Запоріжжі чоловік погрожував охоронцю пістолетом: усе через ковзанку

За свідченнями, які надали очевидці події, порушник знаходився в стані алкогольного сп’яніння

За свідченнями, які надали очевидці події, порушник знаходився в стані алкогольного сп’яніння

Запоріжець вирішив довести свою правоту за допомогою пістолета – поліція відкрила кримінальне провадження

У Запоріжжі стався конфлікт на місцевій ковзанці: один із відвідувачів почав погрожувати працівникам розважального центру через абонемент. Про це повідомляє пресслужба Національної поліції.

Зазначається, що конфлікт на ковзанці стався через те, що один із відвідувачів, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, не погодився з тим, що його абонемент закінчився раніше, ніж він це очікував.

«Здійснювати доплату чи покидати ковзанку він не мав наміру. У результаті виникла сварка, під час якої відвідувач витяг з кишені предмет, схожий на пістолет, та став погрожувати ним охоронцю», – інформує пресслужба.

Охоронець встиг натиснути на кнопку термінового виклику поліції й сховався у службовому приміщенні. Поліція встановила особистість злочинця та затримала його.

Відповідно до ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України, чоловікові загрожує позбавлення волі строком до семи років.

До слова, минулого тижня до Львівської міськради увірвався чоловік із пістолетом (фото).