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    Стрілянина у Харкові: постраждали двоє чоловіків (фото, відео)

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    У результаті пострілів постраждали двоє чоловіків, одного з них госпіталізували в лікарню - Стрілянина у Харкові: постраждали двоє чоловіків (фото, відео)
    У результаті пострілів постраждали двоє чоловіків, одного з них госпіталізували в лікарню
    фото скріншот відео

    Конфлікт стався на Центральному базарі міста

    У Харкові 15 грудня на Центральному ринку сталася стрілянина. Конфлікт відбувся між двома чоловіками, повідомляє Telegram-канал «Труха Харків» .

    За попередньою інформацією, постраждали двоє чоловіків, одного госпіталізували в лікарню.

    «Тільки що на ринку двоє зачепилися в сварці. У якийсь момент один дістав пістолет і почав шмаляти в натовпі. Другий учасник конфлікту поранений. Люди затримали стрілка до приїзду копів», – цитує видання очевидців події.

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    Стрілянина у Харкові: постраждали двоє чоловіків (фото, відео)
    Стрілянина у Харкові: постраждали двоє чоловіків (фото, відео)
    Стрілянина у Харкові: постраждали двоє чоловіків (фото, відео)
    Стрілянина у Харкові: постраждали двоє чоловіків (фото, відео)

    У відділі комунікації Головного управління Нацполіції в Харківській області інформацію про стрілянину уточнюють.

    При цьому директор Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Віктор Забашта уточнив, що постріл був з травматичної зброї. В результаті постраждали двоє чоловіків, одного з них госпіталізували в лікарню.

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    «Травматична зброя. Всі, на щастя, цілі, здорові. Один залишився на місці, другий поїхав до лікарні. У одного відносно по гомілки травматична куля пройшла, йому нічого не треба, забій гомілки. У другого потрапила в нагрудний мобільний телефон. Другий – забій обличчя і грудної клітини», – сказав Забашта.

    До слова, під Києвом чоловік стріляв по людях і забарикадувався у квартирі.

    Також на столичній Оболоні чоловік ледь не отримав кулю в голову за зауваження.

    Як повідомлялося, нещодавно уродженець Рівненщини вистрілив у киянина, який вночі зробив зауваження молодикам, аби вони не шуміли під вікнами будинку.

    Теги: Харків зброя чоловік стрілянина
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    Стрілянина у Харкові: постраждали двоє чоловіків (фото, відео)