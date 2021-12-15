Стрілянина у Харкові: постраждали двоє чоловіків (фото, відео)

У результаті пострілів постраждали двоє чоловіків, одного з них госпіталізували в лікарню

Конфлікт стався на Центральному базарі міста

У Харкові 15 грудня на Центральному ринку сталася стрілянина. Конфлікт відбувся між двома чоловіками, повідомляє Telegram-канал «Труха Харків» .

За попередньою інформацією, постраждали двоє чоловіків, одного госпіталізували в лікарню.

«Тільки що на ринку двоє зачепилися в сварці. У якийсь момент один дістав пістолет і почав шмаляти в натовпі. Другий учасник конфлікту поранений. Люди затримали стрілка до приїзду копів», – цитує видання очевидців події.

У відділі комунікації Головного управління Нацполіції в Харківській області інформацію про стрілянину уточнюють.

При цьому директор Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Віктор Забашта уточнив, що постріл був з травматичної зброї. В результаті постраждали двоє чоловіків, одного з них госпіталізували в лікарню.

Обережно! Ненормативна лексика!

«Травматична зброя. Всі, на щастя, цілі, здорові. Один залишився на місці, другий поїхав до лікарні. У одного відносно по гомілки травматична куля пройшла, йому нічого не треба, забій гомілки. У другого потрапила в нагрудний мобільний телефон. Другий – забій обличчя і грудної клітини», – сказав Забашта.

До слова, під Києвом чоловік стріляв по людях і забарикадувався у квартирі.

Також на столичній Оболоні чоловік ледь не отримав кулю в голову за зауваження.

Як повідомлялося, нещодавно уродженець Рівненщини вистрілив у киянина, який вночі зробив зауваження молодикам, аби вони не шуміли під вікнами будинку.