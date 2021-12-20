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    До Львівської міськради увірвався чоловік із пістолетом (фото)

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    Під час обшуку у нападника знайшли наркотики - До Львівської міськради увірвався чоловік із пістолетом (фото)
    Під час обшуку у нападника знайшли наркотики
    фото: Управлінні поліції охорони Львівщині

    Молодик не зміг пояснити мотивів свого вчинку

    Сьогодні у Львові озброєний чоловік увірвався до міської ради. Як повідомляє управління поліції охорони у Львівській області, молодик забіг до будівлі і розмахував пістолетом.

    Повідомляється, що у міській раді Львова спрацював сигнал «Тривога». На місці полісмени виявили та затримали чоловіка, який зайшов у приміщення та «розмахував предметом, схожим на пістолет».

    Чоловік не зміг пояснити мотивів свого вчинку, під час обшуку при ньому знайшли наркотики

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    До Львівської міськради увірвався чоловік із пістолетом (фото)
    До Львівської міськради увірвався чоловік із пістолетом (фото)
    До Львівської міськради увірвався чоловік із пістолетом (фото)

    «Під час огляду у молодика було виявлено подрібнену речовину зеленого кольору, схожу на наркотичну. Затриманим виявився житель Львова 1995 року народження», – йдеться в повідомленні.

    Напередодні у Рівному чоловік з пістолетом напав на кредитну спілку.

    Раніше на Львівщині поліцейські затримали зловмисника, який напав на них із ножем.

    Теги: зброя міськрада Львів напад наркотики поліція
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    До Львівської міськради увірвався чоловік із пістолетом (фото)