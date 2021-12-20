До Львівської міськради увірвався чоловік із пістолетом (фото)

Під час обшуку у нападника знайшли наркотики

Молодик не зміг пояснити мотивів свого вчинку

Сьогодні у Львові озброєний чоловік увірвався до міської ради. Як повідомляє управління поліції охорони у Львівській області, молодик забіг до будівлі і розмахував пістолетом.

Повідомляється, що у міській раді Львова спрацював сигнал «Тривога». На місці полісмени виявили та затримали чоловіка, який зайшов у приміщення та «розмахував предметом, схожим на пістолет».

Чоловік не зміг пояснити мотивів свого вчинку, під час обшуку при ньому знайшли наркотики

«Під час огляду у молодика було виявлено подрібнену речовину зеленого кольору, схожу на наркотичну. Затриманим виявився житель Львова 1995 року народження», – йдеться в повідомленні.

Напередодні у Рівному чоловік з пістолетом напав на кредитну спілку.

Раніше на Львівщині поліцейські затримали зловмисника, який напав на них із ножем.