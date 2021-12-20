  1. Головна
  2. Країна
  3. Події в Україні
рус
    Події в Україні

    Секретар РНБО показав зброю для зустрічі «зелених чоловічків» (фото)

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    За словами секретаря РНБО, українська&nbsp;зброя має бути&nbsp;гарно змащена і завжди напоготові - Секретар РНБО показав зброю для зустрічі «зелених чоловічків» (фото)
    За словами секретаря РНБО, українська зброя має бути гарно змащена і завжди напоготові
    фото: danilov.oleksiy / Facebook

    Нову зброю передадуть на потреби Збройних сил

    Секретар РНБО Олексій Данілов разом з міністром оборони Олексієм Резніковим минулими вихідними відвідав компанію, яка розробляє зброю для протидії України російській агресії. Про це Данілов написав у Facebook і показав фото зброї.

    За словами секретаря РНБО, українська зброя має бути гарно змащена і завжди напоготові.

    «І хочу сказати, що ніщо так не тішить око і не заспокоює, як нові гвинтівки Uar-15, снайперські гвинтівки Uar-10, Uar-10M або Ubr-008 вітчизняного виробництва. І, до речі, гвинтівка Uar-10 офіційно прийнята на озброєння Збройних сил України. А від так, щоб гвинтівок у нас у «час Х» вистачило для зустрічі всіх «зелених» та іншого штибу чоловічків, стимулювання приватної підприємницької ініціативи є одним з важливих пріоритетів реформи українського ОПК», – запевнив він.

    1 з 6
    на весь екран згорнути
    Секретар РНБО показав зброю для зустрічі «зелених чоловічків» (фото)
    Секретар РНБО показав зброю для зустрічі «зелених чоловічків» (фото)
    Секретар РНБО показав зброю для зустрічі «зелених чоловічків» (фото)
    Секретар РНБО показав зброю для зустрічі «зелених чоловічків» (фото)
    Секретар РНБО показав зброю для зустрічі «зелених чоловічків» (фото)

    Раніше Данілов заявив: ми знаємо, що відбувається на відстані до 400 км до нашого кордону.

    Також секретар РНБО розповів, який має план на випадок військового вторгнення Росії.

    Нагадаємо, секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов допускає компроміс з Російською Федерацією, але не за рахунок інтересів України.

    Читайте також:
    Теги: ЗСУ зброя РНБО військові Україна гвинтівка озброєння Олексій Данілов
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Секретар РНБО показав зброю для зустрічі «зелених чоловічків» (фото)