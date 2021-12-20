Секретар РНБО показав зброю для зустрічі «зелених чоловічків» (фото)

За словами секретаря РНБО, українська зброя має бути гарно змащена і завжди напоготові

Нову зброю передадуть на потреби Збройних сил

Секретар РНБО Олексій Данілов разом з міністром оборони Олексієм Резніковим минулими вихідними відвідав компанію, яка розробляє зброю для протидії України російській агресії. Про це Данілов написав у Facebook і показав фото зброї.

За словами секретаря РНБО, українська зброя має бути гарно змащена і завжди напоготові.

«І хочу сказати, що ніщо так не тішить око і не заспокоює, як нові гвинтівки Uar-15, снайперські гвинтівки Uar-10, Uar-10M або Ubr-008 вітчизняного виробництва. І, до речі, гвинтівка Uar-10 офіційно прийнята на озброєння Збройних сил України. А від так, щоб гвинтівок у нас у «час Х» вистачило для зустрічі всіх «зелених» та іншого штибу чоловічків, стимулювання приватної підприємницької ініціативи є одним з важливих пріоритетів реформи українського ОПК», – запевнив він.

Раніше Данілов заявив: ми знаємо, що відбувається на відстані до 400 км до нашого кордону.

Також секретар РНБО розповів, який має план на випадок військового вторгнення Росії.

Нагадаємо, секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов допускає компроміс з Російською Федерацією, але не за рахунок інтересів України.