У Запоріжжі демонтовано незаконну газозаправну станцію



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Демонтаж заправки у Запоріжжі

Податківці встановили, що автозаправка працювала без оформлення будь-яких дозвільних документів

На території обласного центру виявлено нелегальну газозаправну станцію, яка пропонувала автомобілістам продукцію сумнівної якості. Про це повідомляє головне управління ДФС у Запорізькій області.

У рамках операції «Акциз» співробітники податкової міліції ГУ ДФС у Запорізькій області під процесуальним керівництвом прокуратури Запорізької області виявили та вилучили обладнання автомобільної газозаправної станції та скраплений газ на загальну суму понад 1 мільйон гривень.

Саму АГЗС було демонтовано.

Досудовим розслідуванням у рамках кримінального провадження за ознаками складу злочинів, передбачених ст. 204 КК України «Незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів», ст. 272 КК України «Порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою», податківці встановили, що автозаправка працювала без оформлення будь-яких дозвільних документів, розміщувалась у непризначеному для такого виду діяльності місці, а скраплений газ, що реалізовувався, був невідомого походження та якості.

Наразі досудове розслідування триває.