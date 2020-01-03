  1. Головна
  2. Країна
  3. Кримінал
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Кримінал

    У Запоріжжі демонтовано незаконну газозаправну станцію

    • Розсилка
    Демонтаж заправки у Запоріжжі - У Запоріжжі демонтовано незаконну газозаправну станцію
    Демонтаж заправки у Запоріжжі

    Податківці встановили, що автозаправка працювала без оформлення будь-яких дозвільних документів

    На території обласного центру виявлено нелегальну газозаправну станцію, яка пропонувала автомобілістам продукцію сумнівної якості. Про це повідомляє головне управління ДФС у Запорізькій області.

    У рамках операції «Акциз» співробітники податкової міліції ГУ ДФС у Запорізькій області під процесуальним керівництвом прокуратури Запорізької області виявили та вилучили обладнання автомобільної газозаправної станції та скраплений газ на загальну суму понад 1 мільйон гривень.

    Саму АГЗС було демонтовано.

    1 з 4
    на весь екран згорнути
    У Запоріжжі демонтовано незаконну газозаправну станцію
    У Запоріжжі демонтовано незаконну газозаправну станцію
    У Запоріжжі демонтовано незаконну газозаправну станцію

    Досудовим розслідуванням у рамках кримінального провадження за ознаками складу злочинів, передбачених ст. 204 КК України «Незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів», ст. 272 КК України «Порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою», податківці встановили, що автозаправка працювала без оформлення будь-яких дозвільних документів, розміщувалась у непризначеному для такого виду діяльності місці, а скраплений газ, що реалізовувався, був невідомого походження та якості.

    Наразі досудове розслідування триває.

    Запоріжжя ДФС газ
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ