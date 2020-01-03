Справа Онищенка: ВАКС призначив підготовче судове засідання щодо двох осіб
Фігуранти справи завдали ПАТ «Укргазвидобування» понад 31 млн гривень збитків
Вищий антикорупційний суд призначив підготовче судове засідання за обвинуваченням двох осіб у «газовій справі».Про це повідомляє пресслужба ВАКС на сторінці у Facebook.
«Підготовче судове засідання відбудеться 3 січня о 14:00», - зазначається в повідомленні.
За матеріалами сторони обвинувачення, зазначені особи, перебуваючи на посадах директорів товариств, завдали збитків ПАТ «Укргазвидобування» на суму понад 31 млн грн.
«Обвинувачені отримували природний газ за заниженими цінами, а потім реалізовували його вже за ринковими цінами, легализируя отриманий дохід через компанії, які вважають підконтрольними екс-нардепа», - йдеться в повідомленні.
Зазначимо, 25 липня в аеропорту «Бориспіль» затримали передбачувану учасницю «газової схеми», організованою екс-нардепом Олександром Онищенком. Тоді в ЗМІ відзначали, що затриманої є мати Онищенко - Інеса Кадирова.
В лютому 2019 року до суду було подано обвинувальний акт, направлений щодо колишнього народного депутата України Олександра Онищенка, якого звинувачують в організації «газової схеми«, а також фінансового директора підконтрольних колишньому народному депутату підприємств.