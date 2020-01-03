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    Справа Онищенка: ВАКС призначив підготовче судове засідання щодо двох осіб

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    Справа Онищенка: ВАКС призначив підготовче судове засідання щодо двох осіб

    Фігуранти справи завдали ПАТ «Укргазвидобування» понад 31 млн гривень збитків

    Вищий антикорупційний суд призначив підготовче судове засідання за обвинуваченням двох осіб у «газовій справі». 

    Про це повідомляє пресслужба ВАКС на сторінці у Facebook.

    «Підготовче судове засідання відбудеться 3 січня о 14:00», - зазначається в повідомленні.

    За матеріалами сторони обвинувачення, зазначені особи, перебуваючи на посадах директорів товариств, завдали збитків ПАТ «Укргазвидобування» на суму понад 31 млн грн.

    «Обвинувачені отримували природний газ за заниженими цінами, а потім реалізовували його вже за ринковими цінами, легализируя отриманий дохід через компанії, які вважають підконтрольними екс-нардепа», - йдеться в повідомленні.

    Зазначимо, 25 липня в аеропорту «Бориспіль» затримали передбачувану учасницю «газової схеми», організованою екс-нардепом Олександром Онищенком. Тоді в ЗМІ відзначали, що затриманої є мати Онищенко - Інеса Кадирова.

    В лютому 2019 року до суду було подано обвинувальний акт, направлений щодо колишнього народного депутата України Олександра Онищенка, якого звинувачують в організації «газової схеми«, а також фінансового директора підконтрольних колишньому народному депутату підприємств.

    Укргазвидобування ЗМІ суд газ Олександр Онищенко Facebook Антикорупційний суд Вищий антикорупційний суд
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