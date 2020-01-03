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    Економіка та фінанси

    Греція, Ізраїль і Кіпр домовились побудувати газопровід

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    На церемонії підписання були присутні прем'єр-міністри Греції Кіріакос Міцотакіс та Ізраїлю -&nbsp;Біньямін Нетаньягу, а також президент Кіпру Нікос Анастасіадіс - Греція, Ізраїль і Кіпр домовились побудувати газопровід
    На церемонії підписання були присутні прем'єр-міністри Греції Кіріакос Міцотакіс та Ізраїлю - Біньямін Нетаньягу, а також президент Кіпру Нікос Анастасіадіс

    Газопровід EastMed проходитиме Середземним морем від Ізраїлю через Кіпр і Крит на материкову Грецію - і далі до Італії

    Греція, Ізраїль і Кіпр уклали міжурядову угоду про будівництво газопроводу EastMed, який сполучить Близький Схід з Європою. Про це повідомляє Cyprus Mail.

    «Міжурядову угоду про будівництво газопроводу EastMed було підписано у четвер в Афінах між Грецією, Кіпром та Ізраїлем», - ідеться в повідомленні.

    Документ підписали міністри енергетики трьох країн: Греції - Костіс Хадзідакіс, Кіпру - Йоргос Лаккотрипіс, Ізраїлю - Юваль Штайніц. На церемонії були присутні прем'єр-міністри Греції Кіріакос Міцотакіс та Ізраїлю - Біньямін Нетаньягу, а також президент Кіпру Нікос Анастасіадіс.

    Лідер Кіпру назвав угоду «історичною», заявивши, що вона створює основу для реальної взаємодії: «На Близькому Сході має бути співпраця, а не суперництво, особливо це стосується енергетичних та інших питань, які можуть пов'язати держави регіону».

    Газопровід EastMed проходитиме Середземним морем від Ізраїлю через Кіпр і Крит на материкову Грецію - і далі до Італії.

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