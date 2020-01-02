Незалежний оператор газотранспортної системи України розпочав роботу



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ТОВ «Оператор ГТС України» прийняв активи української ГТС на баланс

ТОВ «Оператор ГТС України» підписав з АТ «Укртрансгаз» акт прийому-передачі активів української ГТС відповідно до договору господарчого віддання.

Документ містить понад 47 тисяч інвентарних одиниць і становить понад 32 млрд грн балансової вартості. Зазначений акт погодили всі залучені сторони – НАК «Нафтогаз України», Фонд державного майна, Міністерство економіки, Міністерство фінансів, Міністерство енергетики.

Про це повідомляє Управління корпоративних комунікацій ТОВ «Оператор ГТС України».

ТОВ «Оператор ГТС України» перейняло державне майно, що перебуває в державній власності та використовується у процесі провадження діяльності з транспортування природного газу магістральними трубопроводами.

Сьогодні також окремим актом ТОВ «ОГТСУ» було передано від АТ «Укртрансгаз» (Група Нафтогаз) у власність та управління державній компанії ПАТ «Магістральні газопроводи України», 100% акцій якої – в Міністерства фінансів України. Відповідні зміни внесені в ЄДРПОУ.

«Таким чином вчасно та повністю було завершено проект з відокремлення діяльності з транспортування природного газу (оператора ГТС) від НАК «Нафтогаз України». Незалежний Оператор ГТС України успішно розпочав діяльність – забезпечує роботу ГТС, транспортує газ споживачам України та ЄС, в тому числі виконує замовлення Газпрому відповідно до нового транзитного контракту», - зазначається у пресрелізі компанії.

Нагадаємо, у середині листопада президент Володимир Зеленський підписав закон про анбандлінг НАК «Нафтогаз України».

1 січня офіційно завершився анбандлінг «Нафтогазу», в результаті чого Оператор української ГТС став незалежною компанією.

Анбандлінг «Нафтогазу» — це була необхідна умова для того, аби Україна могла укласти новий контракт про транзит газу з Росією за європейськими правилами.