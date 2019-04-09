Україна минулого року видала РФ 22 злочинців



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У січні 2019 року Україна відмовила Росії у видачі громадянина РФ, бійця Правого сектора, якого на батьківщині хочуть притягнути до відповідальності за участь в ООС

Україна видала РФ обвинуваченого у вбивстві головного редактора російського Forbes Пола Хлєбнікова Магомеда Дукузова

У 2018 році Україна прийняла рішення про видачу Росії 22 осіб, в тому числі, обвинуваченого у вбивстві головного редактора російського Forbes Пола Хлєбнікова Магомеда Дукузова. Про це йдеться в доповіді генпрокурора РФ Юрія Чайки.

«Незважаючи на ускладнення міждержавних відносин Росії та України, завдяки зусиллям Генеральної прокуратури Російської Федерації компетентними органами України в поточному році прийнято рішення про видачу в Росію 22 осіб, у тому числі, Дукузова М.І., якого звинувачують у вбивстві головного редактора російського видання журналу Форбс громадянина США Пола Хлєбнікова», - наголошується в доповіді.

Раніше в ГПУ заявили, що в 2018 році задовольнили запити про видачу РФ десяти осіб, підозрюваних у скоєнні кримінальних злочинів.

Відзначимо, восени минулого року ГПУ порушила справу за фактом екстрадиції в РФ росіянина Тимура Тумгоєва.

У Росії Тумгоєва звинувачують у тому, що він брав участь у бойових діях в Сирії у складі одного з формувань угруповання Ісламська держава.

А в січні 2019 року стало відомо, що Україна відмовила Росії у видачі громадянина РФ, бійця Правого сектора, якого на батьківщині хочуть притягнути до відповідальності за участь в ООС.