СБУ заперечує «звільнення» Грицака



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Голова СБУ Василь Грицак

Василь Грицак заявив, що подібні інформаційні фейки спрямовані на дестабілізацію громадсько-політичної ситуації в Україні в умовах проведення виборчого процесу

Служба безпеки України спростовує інформацію, що активно поширюється, у тому числі підконтрольними РФ інформаційними ресурсами, про ініціювання головою СБУ Василем Грицаком звільнення із займаної посади за власним бажанням. Про це повідомляє прес-центр СБУ у Facebook.

Грицак заявив, що подібні інформаційні фейки спрямовані на дестабілізацію громадсько-політичної ситуації в Україні в умовах проведення виборчого процесу.

«Якщо я прийму подібне рішення, то першим про це повідомить офіційний сайт Служби безпеки України. З розумінням ставлюся до нетерпіння своїх російських візаві. За останні чотири роки Служба навчилася професійно перегравати спецслужби РФ, завдаючи їм болючих ударів. Будемо продовжувати це робити, не зважаючи на всі російські фейки і чутки», - наголосив він.

Раніше у Службі безпеки України повідомили, що викрили групу, керовану російськими спецслужбами, що розповсюджувала фейкову інформацію у соціальних мережах для дискредитації вищого військового керівництва України.