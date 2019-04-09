Остання легенда Патріарха Кирила. Чому нагородження Папою російської співачки обвалило акції РПЦ



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Російська оперна зірка Світлана Касьян та Папа Римський

На минулому тижні Папа Римський звів у лицарське звання російську оперну зірку Світлану Касьян - в обхід релігійних каналів і без будь-яких консультацій з РПЦ МП

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Отношение путинского режима к РПЦ МП в последние годы базировалось на трех китах, вошедших в состав «позднепутинского консенсуса». Патриарх Кирилл (Гундяев) (1) гарантировал «религиозное обоснование» доктрины несменяемости власти, (2) обеспечивал по линии патриархии «скрепную» роль России на пространстве СНГ и (3) «позитивно» влиял на Запад, пропагандируя режим, прежде всего, через монополию на связь с Ватиканом. Именно поэтому в момент максимальной экскалации противоречий между Россией и Западом Патриарх поспешно и без видимой необходимости, тем более - безо всякой подготовки, о которых говорилось на протяжении 20 лет, встретился с Папой, а затем - привез в Россию 8-е ребро святителя Николая с большой помпой «православно-католической дружбы». Но теперь на это ключевое событие «внешней политики» Патриарха Кирилла и Кремль, и, наверное, он сам, смотрят под другим углом... Почему?

С тех пор, как Кирилл стал блогером, заведя официальные странички (и свои личные, и патриархии) во всех соцсетях, каждый неискушенный пользователь может с легкостью удостовериться, что пресловутое влияние Патриарха на общество не только не может сравниться с какими-нибудь Бузовой, Филиппом Киркоровым или любым популярным российским журналистом. Число читателей патриарших блогов катастрофически уступает иным малолетним детям, выставляющим в сеть своих собачек и кукол. Количество лайков на посты Патриарха Кирилла – при всех спецмеханизмах по их «раскрутке» - сопоставимо с результатом начинающего блогера, не достигшего уровня минимальной коммерциализации своих блогов.

Другими словами, блогер с количеством подписчиков, сравнимым с Патриархом Кириллом, никогда не найдет коммерческой поддержки в обмен на свое «влияние» на аудиторию.

Второй «кит» - веру в какие-то особенные возможности РПЦ МП в странах «русского мира» и вообще на пространстве СНГ – в прах разбила российско-украинская война. В «час икс» оказалось, что исключительные «украинские каналы влияния» РПЦ МП – насквозь дырявы и работают нередко во «вражеских» интересах.

Но вот остался последний козырь РПЦ МП: «У нас есть монополия на связь с западным христианским миром. Папа эксклюзивно встречается и общается только с нами, и лидер американских протестантов Франклин Грэм приезжает только к нам». Скорее всего, от безысходности Кремль соглашался верить последней легенде Патриарха Кирилла вплоть до прошедшей недели. Что же произошло, чего, может быть, еще не заметили даже некоторые продвинутые читатели Портала «Credo.Press»?

На прошедшей неделе Папа Римский Франциск возвел в рыцарское достоинство российскую оперную звезду Светлану Касьян – в обход религиозных каналов и без каких-либо консультаций с РПЦ МП. Помимо прочего, Папа открыто заявил, что у РПЦ МП нет монополии на общение православных россиян с ним, что он общается напрямую с кем хочет, минуя официальные каналы. Случившееся привело к очередному катастрофическому падению политической капитализации РПЦ МП...

Кстати, о подписчиках. Их в соцсетях у Светланы Касьян вдвое больше, чем у Патриарха Кирилла со всем его легойдиным воинством...

Лев Силенко

Джерело: credo.press