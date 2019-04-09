Кількість поїздів між Україною та РФ з 2014 року зменшилася на 40%



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У 2019 році кількість поїздів, які курсують між Україною та Російською Федерацією становить 15, що на 40% менше, ніж у 2014 році, коли їх було 25

Кількість поїздів між Україною та Російською Федерацією з 2014 року зменшилася на 40%. Про це повідомили у ПрАТ «Укрзалізниця».

«У 2019 році кількість поїздів, які курсують між Україною та Російською Федерацією становить 15, що на 40% менше, ніж у 2014 році, коли їх було 25», - йдеться у повідомленні.

Як зазначив міністр інфраструктури Володимир Омелян, у 2018 році вже були скасовані прямі поїзди та причіпні вагони прямуванням до Росії з Івано-Франківська, Чернівців, Кременчука та Чернігова.

Крім того, за його словами, країна, зокрема, «Укрзалізниця», не зазнає збитків від закриття пасажирського сполучення з РФ.

Зазначимо, поїзд «Львів – Ковель – Москва» з 31 березня курсуватиме рідше - по непарних числах місяця замість щодня.

Крім того, також з 25 лютого буде зменшено періодичність курсування поїзда № 20/19 «Харків – Москва».

Як писав «Главком» 5 лютого, «Укрзалізниця» скорочує періодичність курсування поїздів до Російської Федерації через падіння попиту.

Рік тому Омелян наголошував, що потяги з Києва і Львова до Москви скасують через декілька років.

До слова, РФ нещодавно запропонувала Україні провести переговори для відновлення авіасполучення.

Джерело: УНН