В Луцьку із суду втік підозрюваний у зґвалтуванні

Чоловік раніше вже був судимий: за зґвалтування та опір правоохоронним органам

Із Луцького міськрайонного суду втік підозрюваний, де йому обирали запобіжний захід, повідомляє видання «Волинські новини».

Цю інформацію підтвердили в пресслужбі патрульної поліції області. Там заявили, що чоловік втік відразу після того, як суддя оголосив рішення про обрання йому запобіжного заходу. Підозрюваний був одягнений у спортивний костюм, його шукають поліцейські.

«Служба судової охорони не мала права його затримувати, бо не була попереджена про вирок судді. Співробітники не були в залі засідання, де було винесено вирок, їх не попередили про нього. Служба судової охорони несе функцію охорони громадського порядку, але не функцію конвоювання», – пояснила прессекретарка служби судової охорони в області Євгенія Ковтун в коментарі виданню.

Видання «Суспільне» з посиланням на головного спеціаліста сектору комунікації Нацполіціі області Олега Плазовського уточнює, що підозрюваний вийшов із суду і «зник у невідомому напрямку».

Суддя-спікер В’ячеслав Покидюк розповів, що чоловіка підозрюють у зґвалтуванні, проникненні до житла та зберіганні зброї. Суд відправив його під варту на 60 днів.

«Він був оголошений у розшук у зв’язку з ухиленням, до суду не з’являвся. Він не тікав з-під конвою, не перебував у передбачених боксах, він самовільно прийшов, почув рішення суду, розвернувся і вийшов», – додав Покидюк.

Станом на 18:00 13 вересня правоохоронці розшукують обвинуваченого та з'ясовують усі обставини втечі.