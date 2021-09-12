«Іспанський сором»: найвідоміший у Києві магазин квітів перетворився у звалище (фото)

Магазин був відкритий у 1985 році

У Києві один з найвідоміших історичних магазинів Києва, модерністську будівлю «Квіти України», перетворили в купу сміття. Про це в Instagram розповіла телеведуча «ТСН» Лідія Таран.

«Ось так виглядають «Квіти України» тепер. Іспанська сором», – написала Таран.

Магазин-оранжерея «Квіти України», що знаходиться на вулиці Січових Стрільців, 49 був відкритий в 1985 році. Автором його проекту є народний архітектор України Микола Левчук.

У цій будівлі до 2000-х років, крім найбільшого в Києві магазину квітів, була оранжерея, виставковий зал, дослідницька база, гуртки флористики, а також адміністративні та складські приміщення.

Через деякий час будівля втратила свою автентичну функцію, а в 2021 році власник вирішив провести реконструкцію, зробивши його офісним центром, додавши при цьому надбудову і підземний паркінг.

При цьому біля будівлі пройшов мітинг, на якому активісти вимагали не реконструювати його в офісний центр, а реставрувати будівлю. Більше того, люди зруйнували паркан навколо будинку і почали блокувати будівельну техніку.

Таким чином, вже в липні суд наклав арешт на будівлю, заборонивши проводити будівельні роботи на час досудового розслідування. На даний момент будівля знаходиться без охорони. До того ж під нею утворилося звалище сміття.

А ось 3 серпня 2021 року департамент охорони культурної спадщини КМДА вніс будівлю «Квіти України» до переліку об'єктів культурної спадщини Києва. Її заборонено руйнувати і перебудовувати.

Нагадаємо, у Володимирі-Волинському ініціюють перейменування міста, з назви хочуть прибрати приставку «Волинський».

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