У Києві взяли під варту чоловіків, які тримали у рабстві понад сотню людей

Усіх підозрюваних взяли під варту з альтернативою у вигляді застави у розмірі від 454 тис. гривень

У Києві суд заарештував на 2 місяці п’ятьох учасників злочинної групи, які утримували 120 людей у трудовому рабстві. Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

«За клопотанням Дарницької окружної прокуратури Києва суд заарештував на 2 місяці п’ятьох учасників злочинної групи, які організували схему вербування соціально незахищених громадян для утримання їх у трудовому рабстві (ч. 2 ст. 149 Кримінального кодексу України)», – зазначається у повідомленні.

Усіх підозрюваних взяли під варту з альтернативою у вигляді застави у розмірі від 454 тис. грн до 1,360 млн грн для трьох осіб, та у розмірі 3,4 млн грн – для ще двох.

Нагадаємо, учасники групи на залізничних вокзалах Києва, Дніпра та Одеси вербували громадян, що перебували у складних життєвих умовах та не мали постійного місця проживання, для робіт на агропідприємстві. Потерпілим обіцяли зарплату від 3000 до 4000 грн на місяць, безкоштовне житло та харчування. Натомість, людей розселяли у напіврозвалених будинках із абсолютно відсутніми умовами для проживання та змушували безоплатно працювати по 12-16 годин на добу на найтяжчих роботах. Також зловмисники обманним шляхом відбирали у потерпілих мобільні телефони та паспорта.

08.09.2021 правоохоронці провели 18 обшуків, у тому числі за адресами агропідприємства та у будинках, де утримували людей. На момент обшуків на території агропідприємства у трудовому рабстві перебувало 120 осіб, які наразі визволені. П’ятьох осіб, які брали участь у злочинній схемі, затримали у порядку ст. 208 КПК України.

Слідство у кримінальному провадженні триває.