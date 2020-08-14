В окупованому Криму експрацівник СБУ жорстоко катував громадянина України



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Після побоїв, тортур, зазіхань на статеву недоторканість потерпілий погодився визнати свою провину в злочинах, яких не скоював

Начальник ГУНП в АРК і Севастополі Віталій Стрижак повідомив, що з потерпілим провели всі необхідні слідчі дії й експертизи

Слідчі Нацполіції повідомили про підозру експрацівнику СБУ, який, зрадивши присягу, перейшов на службу до ФСБ Росії та катував громадянина України в окупованому Криму. Про це повідомив начальник ГУНП в АРК і Севастополі Віталій Стрижак.

Із заявою про тортури звернувся 34-річний чоловік після того, як виїхав з півострова на материкову Україну. Він повідомив, що група невідомих обманом посадила його в автомобіль, одягла мішок на голову, а згодом тортурами змусила визнати себе винним у незаконному придбанні та зберіганні патронів і боєприпасів, а також у поширенні в інтернеті екстремістських матеріалів.

У невідомому приміщенні потерпілого били по голові, його руки і ноги при цьому були зв'язані скотчем. Застосовували електричний струм, щоразу збільшуючи напругу. Коли чоловік втрачав свідомість, його відкачували та продовжували бити. Після побоїв, тортур, зазіхань на статеву недоторканість потерпілий погодився визнати свою провину в злочинах, яких не скоював. Також злочинці змусили його підписати «протоколи слідчих дій», записали на відео зізнання у скоєнні злочинів і згоду співпрацювати з ФСБ.

Віталій Стрижак повідомив, що з потерпілим провели всі необхідні слідчі дії й експертизи. У процесі слідства було встановлено особу одного зі злочинців – 44-річного колишнього співробітника СБУ. Йому повідомили про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України – порушення законів і звичаїв війни.

«Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від восьми до дванадцяти років. Незаконне позбавлення волі і тортури порушують не тільки українське, а й міжнародне законодавство, зокрема Женевську конвенцію про захист цивільного населення під час війни», – заявив Стрижак.

Він додав, що зараз вживають заходів щодо встановлення місця знаходження підозрюваного.